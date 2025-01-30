В NAUDI призвали Зеленского безотлагательно вмешаться для возобновления работы Агентства оборонных закупок

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок".

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"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременную поставку критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины", – говорится в обращении.

NAUDI отметила, что такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, в прошлом году обеспечивших более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, угрожающего срывом поставок вооружения минимум на два месяца.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины призывает президента Украины принять неотложные меры по нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов, ведь от этого зависит обеспечение наших воинов оружием на передовом.