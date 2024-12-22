Были на столе только на Новый год: какие продукты особенно дефицитными в СССР

Советский Союз был эпохой контрастов, где наряду с достижениями в науке и космонавтике существовал постоянный дефицит самых необходимых товаров. Особенно остро это ощущалось во время праздников, в частности Нового года.

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OBOZ.UA предлагает узнать, какие продукты были особенно дефицитны в СССР и как люди пытались их достать. Ведь, несмотря на сложности с продуктами, советские семьи стремились сделать новогодний стол праздничным. Дефицитные деликатесы стали эмблемой этих усилий и остались в памяти как особенный элемент русской культуры.

Система распределения продуктов: блат, талоны и заказы

Одной из отличительных черт советской экономики был дефицит товаров. Чтобы упорядочить этот хаос, была создана система распределения продуктов через талоны, заказы и "блат". Последний термин стал синонимом возможности получить дефицитный товар благодаря связям или знакомствам.

В Советском Союзе празднование Нового года было особенным, а продукты для праздничного стола – недостижимой мечтой для многих. Во времена тотального дефицита слово "блат" имело ключевое значение. Именно через знакомства можно было достать сырокопченую колбасу, красную икру или импортные конфеты. В крупных городах, особенно для номенклатуры, работали спецраспределители, в то время как в провинции праздничный стол оставался более скромным.

Система распределения дефицита в СССР

Перед праздниками работники предприятий имели возможность оформить так называемые продуктовые заказы через профсоюзы. В списках обычно были деликатесы: красная икра, крабы в консервах, сырокопченая колбаса, зеленый горошек и майонез. Заказы выдавали в канун праздника, но выбора не было — приходилось брать то, что предлагали.

"Кремлевские заказы"

В Москве существовала легенда о спецраспределителе №1 в ГУМе. Считалось, что близкие к власти граждане могли отапливаться там черными икрой, финским сервелатом и импортными деликатесами. Для обычных граждан такие продукты оставались только мечтой.

Новогодний стол: от оливье до дефицитной икры

На новогоднем столе советских семей всегда были традиционные блюда: салат оливье, сельдь под шубой, отварной картофель, домашние огурцы и грибочки. Особой роскошью считались красная икра, консервированные крабы и мандарины. Все это доставалось с большими усилиями либо по блату.

Товары "в нагрузку"

Заказы часто комплектовали так: одна-две дефицитные позиции, а остальные — непопулярные товары. Например, чтобы получить банку красной икры, приходилось покупать несколько банок сельди, которая и так лежала на полках магазинов.

Продуктовые поезда: поиск деликатесов в Москве

Жители провинции ездили в Москву за дефицитными товарами. Так называемые "продуктовые поезда" привозили людей, закупаемых мясом, сыром, колбасой и даже консервами на несколько месяцев вперед. Продукты распределялись не только для собственного потребления, но и для соседей или родственников.

Очереди и профсоюзные распределения

Перед праздниками магазины заполняли очереди, где люди часами стояли за любыми товарами. Профсоюзы формировали списки и распределяли продукты посреди работников. Заказ обычно содержали дефицитные товары, такие как сырокопченая колбаса, мандарины или шампанское.

Фрукты: от мандаринов до ананасов

Мандарины стали эмблемой Нового года в СССР. Другие фрукты – бананы, апельсины, виноград, ананасы – были доступны только по блату. Их продавали ограниченно, а количество зависело от распределения.

Шоколадные конфеты в коробках, шпроты, консервированная ветчина и импортный чай были предметами роскоши. Из мясных продуктов в свободной продаже часто оставалась только ливерная колбаса или куриные синюшные тушки. Среди мясных деликатесов считались успехом венгерские бройлерные цыплята. Они весили около килограмма и были доступны только по специальным заказам.

Продуктовые наборы обычно стоили около 10 рублей. Их получали за неделю до праздника. Покупать продукты заранее было обязательно, ведь в свободной продаже в магазинах не было почти ничего.

Продуктовые наборы от профсоюзов

Помимо Нового года продуктовые наборы распределяли на 8 марта и 23 февраля. Принцип иерархии оставался неизменным: первыми получали начальники, затем ветераны, и только потом обычные работники.

"Просрочка": последний шанс

Перед праздниками с полок сметали все, даже просроченные продукты. Люди понимали, что иного выбора не будет, и запасались вперед. Если вы хотели купить сырокопченую колбасу, могли заставить взять напиток цикория или какао-порошок. Такие практики были распространены во времена до перестройки.

В конце 80-х годов система заказов начала приходить в упадок. Продукты больше не доходили до столов заказов, и люди стояли в универсамах по любым товарам.

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