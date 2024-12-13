Змее не понравятся: какие новогодние привычи времен СССР следует забыть

При СССР поводов для праздника у людей было не так много, поэтому Новый год всегда отмечали с размахом. Однако с этими привычками давно пора попрощаться.

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Если вам до сих пор не хватало мотивации сделать это, в интернете советуют принять во внимание, что следующий год будет годом Змеи. Этот знак всегда символизирует изменения. Ведь змея всю жизнь регулярно обновляет свою кожу и словно рождается заново. Так что независимо от того – верите ли вы в китайский гороскоп или нет, OBOZ.UA советует пересмотреть такие свои новогодние привычки.

Готовить салаты в промышленных масштабах

Дефицит продуктов в советские времена приводил к тому, что по праздникам доставали все продукты, какие только возможно, и в огромных количествах выставляли на стол. В частности, готовили майонезные салаты типа оливье тазами. Сейчас, когда доступ к продуктам, в том числе к экзотическим деликатесам, сильно упростился, лучше приготовить меньше, но что-то интереснее бутербродов со шпротами и ведра "шубы".

Наряжаться, как в последний раз

Так же в СССР поступали и с одеждой – на праздник надевали все самое лучшее сразу, увешивались всеми украшениями и конкурировали своим видом с новогодней елкой. Побудьте в эту новогоднюю ночь немножко Змеей – сбросьте все лишнее. Создайте образ с одной яркой вещью в основе. В приоритете стиль, а не стоимость одежды или количество украшений.

Наедаться и напиваться впрок

Праздники пройдут, а доступ к вкусным продуктам останется. А значит нет никакого смысла в новогоднюю ночь запихивать в себя как можно больше еды. Так поступали в СССР, потому что следующий случай наесться мог выпасть очень нескоро. Сейчас лучше сосредоточиться на том, чтобы смаковать все блюда понемногу, наслаждаясь небольшими порциями.

Смотреть одно и то же по телевизору

Признайтесь честно, вам уже до смерти надоели все эти новогодние фильмы и программы с советским душком. Так почему же не отказаться от них? В мире существует целая куча праздничных фильмов и шоу, которые действительно заслуживают вашего внимания. Пора обновить свою телепрограмму на праздники. Или вообще отказаться от телевизора и сосредоточиться на общении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем украшали новогодние елки во времена СССР – выбор был совсем небольшим.

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