На Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 пришлось открыть первый в Украине временный госпиталь

В Ивано-Франковской области из-за увеличения количества госпитализированных с COVID-19 откроют первый в Украине временный госпиталь для лечения инфицированных.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий, за последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц – в четыре раза. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook 17 февраля.

В области некоторые медучреждения для пациентов с COVID-19 загружены на 100% или 90%.

Временный госпиталь на 250 мест развернут на базе Богородчанской больницы.

Кроме того, с 22 февраля на Прикарпатье запретили массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания, добавили 600 койко-мест для лечения больных.

"В то же время эпидемиологическая ситуация по всей стране значительно улучшилась. Это дало возможность правительству вернуться к цветному разделения на зоны в пределах адаптивного карантина", – отметил Радуцкий.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области было выявлено 646 новых инфицированных.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области пациентов в центральной городской клинической больнице пришлось размещать в коридорах, столовых и кабинетах врачей, поскольку все кровати уже заняты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на Ивано-Франковщине COVID-больницы уже перегружены, там не хватает кислорода.