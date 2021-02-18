Ивано-Франковщина стала эпицентром COVID-19: за сутки выявили почти 800 больных

На Ивано-Франковщине коронавирусная инфекция поразила еще 799 человек за сутки и общее количество случаев в области возросло до 57 299.

Регион, где из-за вспышки инфекции был введен жесткий карантин, оказался безоговорочным лидером по суточному приросту заражений, оторвавшись по этому показателю от других почти на 300 новых случаев. Такие обновленные статистические данные подает сайт СНБО.

COVID-19 унес жизни 1077 человек в области, в частности, 10 пациентов умерли в течение последних суток.

Однако в целом 46 165 жителей региона переболели коронавирусом и вылечились (+318).

На сегодня, по официальным данным, активными больными на Ивано-Франковщине остаются 10 057 человек, одновременно 62 066 имеют подозрение на инфицирование COVID-19.

Напомним: ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и отсутствием из-за наплыва пациентов койко-мест в медучреждениях Ивано-Франкищины назвали критической. Коллапс с COVID-19 на Прикарпатье привел к жесткому карантину.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области и не только Украина оказалась на пороге новой волны инфекции. В регионы порой не доставляют средства защиты, кроме этого, не только обычные граждане, но и иногда медики пренебрегают соблюдением карантинных правил.