Будут ли вручать повестки украинцам за границей с 1 июля: разъяснение юриста

Новый порядок организации и ведения военного учета, утвержденный правительством, не повлияет на находящихся за границей мужчин призывного возраста. Так, без предоставления соответствующих полномочий консульства не могут вручать повестки.

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Об этом рассказал юрист T&T Partners Владислав Юрчак "24 каналу". По словам специалиста, нововведения с 1 июля лишь расширяют географию вручения повесток в Украине и не распространяются на дипломатические представительства за границей.

Без предоставления полномочий дипломаты не могут вручать повестки и рассматривать дела об административных правонарушениях.

"Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине", – объяснил Владислав Юрчак.

Как известно, 30 декабря 2022 года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения военного учета. Резонансными стали нововведения по отношению к украинцам за границей. Дипломатические учреждения Украины теперь обязуются:

– информировать граждан призывного возраста о начале очередного призыва на срочную военную службу;

– способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время;

– сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах ТЦК и СП;

– вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, могут ли в июле выехать за границу мужчины, самостоятельно воспитывающие детей.

Напомним также, в Украине ТЦК и СП издают приказы явиться всем мужчинам для уточнения военно-учетных данных. Адвокат объяснила, будут ли наказывать за неявку, если повестка не была вручена лично.

В Чернигове повестки стали вручать под запись бодикамер. Нововведение призвано предотвратить конфликтные ситуации.