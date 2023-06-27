В Чернигове повестки стали вручать под запись бодикамер: как это происходит. Видео

В Чернигове начали вручать мужчинам повестки под запись бодикамер. Город стал одним из первых в Украине, где заработало нововведение.

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Как говорится в сюжете телеканала "Киев 24", после завершения рабочего дня военные Черниговского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сдают записи на проверку. Камера фиксирует все, что происходит во время дежурства, что имеет целью предотвратить конфликтные ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Теперь по утрам военнослужащие слушают инструктаж, получают бодикамеры и отправляются на патрулирование, чтобы проверить всех потенциальных призывников.

"Встали ли они на военный учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку", – объяснил представитель Черниговского ТЦК.

Учетная повестка – не призыв в армию, а только приглашение в ТЦК, чтобы встать на учет или уточнить данные для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Вручение боевой повестки – это когда человек прошел медицинскую комиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть, знаем, куда мы отберем. Когда человек не появляется по боевой повестке, наступает уголовная ответственность. Все граждане, которые до сих пор не явились в ТЦК, подлежат административной ответственности", – объяснил начальник Черниговского ТЦК и СП Олег Гончарук.

Люди часто не понимают, почему именно к ним подходят военнослужащие, и называют вручение тех же учетных повесток нарушением, говорится в сюжете. Однако во время военного положения и общей мобилизации это абсолютно законная процедура – вручать повестки можно в любых общественных местах.

"Нарушения есть с разных сторон. Как со стороны граждан Украины, которые оскорбляют, угрожают и так далее, так и со стороны работников ТЦК. Это (запись с бодикамеры. – Ред.) будет видеодоказательством законности действия работника ТЦК, во-первых, а если он нарушает права граждан Украины, это будет доказательством в том числе в суде, прокуратуре", – объясняет правозащитник Эдуард Багиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист объяснил, что консульства за границей не имеют права выдавать военнообязанным украинцам повестки.

Напомним, в июле под всеобщую мобилизацию в Украине могут попасть абитуриенты.

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