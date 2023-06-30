ТЦК в Украине выдают приказы явиться всем мужчинам: будут ли наказывать за неявку, если повестку не вручили лично

В Украине с начала 2023 года действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в апреле власти разрешили вручать повестки и вызвать мужчин в военкомат независимо от места такого учета.

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А в последнее время Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) начали выдавать приказы с вызовом на проверку данных всех мужчин, не получивших повестку или стоящих на учете в другом районе. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, возможна ли ответственность за нарушение военнообязанными такого приказа.

Отметим, что всеобщая мобилизация в Украине происходит в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а работники ТЦК руководствуются законами в рамках законодательных норм о центрах комплектования.

В июне ТЦК начали выдавать приказы, требуя от всех военнообязанных мужчин, уже получивших повестки или мобилизационные распоряжения, явиться к ним. К примеру, в приказе начальника Оболонского ТЦК в Киеве полковника Алексея Привалы от 19 июня 2023 года говорилось, что все мужчины независимо от того, стоят ли они на учете в этом Центре, должны явиться без повестки для уточнения данных.

В конце документа указывалось, что уклонисты от исполнения этого приказа будут нести ответственность согласно законодательству Украины – по ст. 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за уклонение от мобилизации.

"В случае неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вас будет привлечено к ответственности согласно законодательству и передано для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции",– предупредил полковник Алексей Привала.

Адвокат Марина Бекало пояснила, что документ в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

По ее словам, ст. 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своем доме", – заявила правозащитник.

Постановление Кабинета Министров №1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

"То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка ее вручения", – пояснила Марина Бекало.

Постановлением №1487 установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Кроме того, решением Верховного Суда по делу №759/5435/16-к от 28 января 2020 года предусмотрено, что надлежащее вручение повестки может быть только лично под подпись, а никаким другим способом.

В то же время Марина Бекало добавила, что уведомление также может быть реализовано через работодателя. Тогда он обязуется сообщить об этом своему работнику. Работодатель должен вынести соответствующий приказ на предприятии (учреждении или организации), вручить работнику повестку о вызове в ТЦК и обеспечить его явку, а затем отчитаться ТЦК об осуществлении всех этих мероприятий (пункт 47 постановления).

"Иного порядка вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и, соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК", – утверждает адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове начали вручать мужчинам повестки под запись бодикамер. Город стал одним из первых в Украине, где заработало такое нововведение.

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