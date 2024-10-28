Будут бурлить события: астрологиня дала прогноз на 28 октября

В понедельник, 28 октября, длится 25 лунный день. Луна находится в знаке Девы, а Солнце в Скорпионе.

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О том, как следует провести день, специально для OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая. По ее словам, день будет эмоционально и событийно сложный и насыщенный.

"Понедельник – он будет и спокойный, и такой бурный одновременно. То есть вы будете внутри чувствовать себя спокойно, но вокруг вас как будто будут бурлить события и вы будете чувствовать, что вы попали в какой-то фильм, где постоянно что-то происходит, а вы просто внутри этой картинки. Телепортировались прямо из кинотеатра", – описала она энергию дня.

По словам Иситы, сегодня следует наблюдать, ведь день несет много событий и открытий. "Какие-то близкие люди могут вам в этот день рассказать правду, которую вы не знали – о себе, о них. Вы можете узнать, что вас кто-нибудь долго обманывал, и именно в этот день это разоблачится. Поэтому будьте в этот день сфокусированы на внутреннем источнике и наблюдайте, что происходит вокруг вас. Вы откроете для себя много нового", – сказала она. Астрологиня посоветовала также посвятить день новым знаниям и чтению книг.

Также она прокомментировала суеверие согласно которому в этот день нельзя давать взаймы. "Я считаю, что деньги вообще не стоит одалживать ни в какой день недели. Потому что, когда вы ссужаете деньги, вы создаете определенную негативную карму между собой и этим человеком", – сказала Исита Гая. По ее словам лучше просящему человеку подарить ту сумму, с которой вы можете легко расстаться, и сказать при этом: "Я не могу тебе одолжить, но я могу тебе подарить вот такую сумму денег, пусть эти деньги тебе помогут". "Это будет энергетически и кармически правильный поступок", – сказала астрологиня. И посоветовала не бояться отказывать. "Так вы не образуете кармы для себя и для другого человека", – пояснила она.

Если вы уже дали в долг, то и в таком случае снять карму возможно. По словам Иситы Гая для этого нужно простить человеку то, что он вам должен и сказать мысленно: "Я отдаю эти деньги Вселенной и Вселенная мне вернет то, что мое. Может, через руки этого человека, а может, через руки совсем других людей". Также следует пожелать должнику, чтобы он тоже был счастлив. В таком случае он вернет вам долг с легкостью или вы получите свое совсем из других рук.

Ранее OBOZ.UA публиковал кармический гороскоп до конца октября.

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