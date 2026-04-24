Украина стремится к завершению войны, однако не ценой собственных позиций, – Буданов

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что именно сила государства является ключевым инструментом для достижения справедливого мира. Об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности, комментируя подходы к мирным переговорам.

"Стремление к миру - это здравый смысл, а не проявление слабости", - отметил Буданов, подчеркнув, что Украина стремится к завершению войны, однако не ценой собственных позиций.

В то же время, по его словам, результат переговоров напрямую зависит от силы государства.

"Если мы будем сильными, это даст нам маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабыми, нам только будут диктовать условия", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что для достижения успеха Украина должна не только сохранять, но и усиливать свою позицию.

"Мы должны стать сильными и быть сильными в дальнейшем для того, чтобы на самом деле добиться успеха в этом переговорном процессе. Потому что со слабыми никто в мире дела иметь не будет", - заявил он.

Отдельно глава ОП акцентировал на важности внутреннего единства как основы силы государства.

"Наша внутренняя сила - это наше единство, это наша устойчивость и способность бороться. Если мы будем разобщены изнутри, все остальное вообще не имеет никакого значения", - подытожил Буданов.