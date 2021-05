Советская пропаганда это мощнейшая вещь. Она создает альтернативную реальность и засталяет ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ людей в нее верить. Есть огромная разница между днем памяти 8 мая, которое отмечают на западе (и уже у нас) - день когда мы вспоминаем всех, кто погиб в этой страшной войне. И днем ИДИОТИЗМА, МАРАЗМА победоносия который называется 9 мая. Вот это вот "можем повторить", "от москвы до берлина" и прочее.

Оно то понятно, советскому союзу нужно было "создать" эту невероятную победу, чтобы как-то оправдать свои провалы во время второй мировой. А современная Россия, которая ничего не сделала кроме как обокрала свой собтвенный народ, придумала бренд "победы", чтобы как-то отвлекать внимание своего населения. Ну что ж, давайте пройдемся по основным тезисам:

(1) "Фашисткая Германия и СССР были врагами!"

Полная х***я! До самого начала войны Гитлер и Сталин были партнерами. Начнем хотя бы с совместного завоевания Польши в 1939 году. Именно после этого события Франция и Великобритания объявляют войну Гитлеру (до этого - пытались договориться). А СССР все норм. Пакт Мо́лотова — Ри́ббентропа.

Дальше - больше -> Это не секрет, хотя не много людей об этом знают, но Германия очень нуждалась в горючем. Так как их тактика Блицкрига (нем. Blitzkrieg — "молниеносная война") подразумевала активное использование военной техники (бронетехника, самолеты) - они нуждались в ОГРОМНЫХ объемах топлива. Фактически, недостаток топлива был одним из главных ограничивающих факторов для немецкой армии. Так без топлива армия "не могла двигаться".

Есть даже научные работы, которые детально разбирают насколько ВАЖНЫМ для Германии был импорт топлива из советского союза.

"It became a major supplier of vital materials to Germany, including petroleum"

Так вот в 1940 СССР и Германия заключают торговый договор! СТРАНИЦА ОТСУСТВУЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, МУАХАХАХ БЛ**ДЬ!

Именно благодаря этому договору, экспорт топлива из СССР в Германию ВЫРОС В НЕСКОЛЬКО РАЗ. Фактически, танки и самолеты немцев были заправлены советским топливом когда началась война с советским союзом. Какие гениальные стратеги были в советском союзе!

Дальше. 1941 год. Война Великобритании и Франции с Германией уже идет почти 2 года. Советский союз - один из главных поставщиков топлива с Германию. Фото 1 - 1 мая, немцы на красной площади как почетные гости! Вот видео.

Враги шо ппц, ага.

(2) Война, потери.

22 июня 1941 года - началась война с советским союзом. И давайте посмотрим как СССР к ней готовился (кроме как продавал кучу топлива своему врагу):

(а) Большой Террор 1936-1938

Советская власть систематически истребляла интеллектуальную элиту. Практически все люди кто мог хоть что-то создать (а соответственно был самостоятельной личностью) - был или сослан в лагеря или убит властью.

Итого убили более МИЛЛИОНА человек.

Вы думаете это все? Пха! Вы недооцениваете гений советской власти, дорогие мои. Идем дальше.

1940-1942 начинаются чистки в самой армии. Да-да, вы все правильно прочитали, чистки продолжались даже ПОСЛЕ начала войны. Огромное количество топ-командиров армии были убиты ПРЯМО перед началом войны.

После войны, многие убитые были реабилитированы, а Берия был признан виновным в чистках СОВЕТСКИМ ЖЕ СУДОМ! Это просто е***ная дикость.

К чему же привело такое гениальное управление страной и войсками? Конечно же к колоссальным потерям.

Вот прекрасное видео которое описывает детально продвижение немецких войск. Там вы можете увидеть как много раз немцы окружали группировки войск ПО СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК за раз! () (одно только окружение под Киевом дало немцам 665 000 военнопленных . Окружение советских войск под Смоленском - 308 000 военнопленных

Для сравнения - потери Великобритании за всю войну - 384 000 бойцов! Я знаю что военнопленные это не потери, но уровень катастрофы вы уже понимаете.

Общие потери США (за всю войну) - 417 000 человек.

Фото 2. Давайте посмотрим сколько СССР потеряли итого за войну.

Синие и белые - это Великобритания и США. Желтое - немцы, Красное - СССР. И это официальные данные - 8.7 МИЛЛИОНОВ! Учитывая то как "точно" СССР описывал свои потери, многие историки сходятся на том что цифры переваливает за 10 миллионов и я не вижу причин не соглашаться.

Мы все помним "официальные потери" от катастрофы в Чернобыле, которые показывает нам СССР - 50 человек. С потерями WW2 точно такая же история.

(3) "СССР сам всех победил пока запад отсиживался дома."

Ну-ну. Давайте ка подробнее посмотрим на ленд-лиз (). По нему, СССР получила $11.3 млрд помощи от США. В сегодняшних деньгах это $130 млрд.

Однако, деньги это не все, давайте посмотрим на ВАЖНОСТЬ это помощи:

Much of the logistical assistance of the Soviet military was provided by hundreds of thousands of U.S.-made trucks and by 1945, nearly a third of the truck strength of the Red Army was U.S.-built.

Почти треть грузовиков которые осуществляли логистику - были из США.

The Soviet air force received 18,200 aircraft, which amounted to about 30 percent of Soviet wartime fighter and bomber production (mid 1941–45).

Примерно 30% всех ВВС союза были самолеты из США.

И, одним ИЗ САМЫХ важных элементов помощи была, как не странно - еда! СССР лишился огромного куска своей агро-промышленности:

The Soviets lost a substantial number of draft and farm animals as they were not able to relocate all the animals in an area before it was captured and of those areas in which the Axis forces would occupy, the Soviets had lost 7 million of out of 11.6 million horses, 17 million out of 31 million cows, 20 million of 23.6 million pigs and 27 million out of 43 million sheep and goats.

Если бы не помощь США провизией, СССР банально бы не мог сопротивляться. Солдаты бы умирали от недостатка еды. Вообще не понятно какую армию мог бы ВООБЩЕ содержать СССР

Без еды, логистики и самолетов у красной армии, Германия бы прошла гораздо дальше, а общие потери СССР (без того огромные) были бы ЕЩЕ больше.

(4) "Оружие не имеющее аналогов на западе".

Очень популярный продукт советской пропаганды. Все знают что советский танк Т-34 чуть ли не лучший танк второй мировой. Ну как лучший.... смотря с чем сравнивать

Есть очень интересный эпизод, когда один экипаж немецкого тигра дрался с 50ью (да, все правильно) танками т-34. Итого подбил 22. (мог бы и больше - боеприпасы закончились). Мне нравится цитата в видео "после 67 попаданий в корпус КОМАНДИР ТАНКА НАЧАЛА ОПАСАТЬСЯ ЗА ВЫХОД ТАНКА ИЗ СТРОЯ).

видео.

Много таких примеров можно найти. Есть еще пример, когда 2 пантеры дрались с 21 шерманами.

Собственно говоря результаты на лицо - если бы у СССР было оружие "не имеющих аналогов" - оно бы как-то сказывалось на потерях. Потери мы уже проходили.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГ

Я думаю теперь вам понятно почему у меня в уме не укладывается как можно "праздновать" 9 мая. ПРАЗДНОВАТЬ ЧТО? Миллионы смертей которые устроила нам советская власть? Радоваться геноциду (а никак иначе управление Сталина назвать нельзя) собственного народа?

Поэтому очень важно чтобы Украина праздновала не 9ое мая (пережиток советской пропаганды), а 8 мая - день памяти. И я уверен, что рано или поздно ТАК И БУДЕТ. Потому что "Украина - не Россия".

Фуууххх.............. Выдохнули.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.