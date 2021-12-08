"Большое переселение" не получилось: экс-чиновники через суд возвращают себе госдачи

Бывшие украинские чиновники начали подавать в суд с целью вернуть свои имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице Киевской области, откуда их выселили после того, как президент Владимир Зеленский приказал произвести полную ревизию государственных дач. Сейчас известно о не менее восьми исках в суд.

Об этом идет речь в материале LB.ua. Отмечается, что 30 ноября Голосеевский районный суд удовлетворил иск Раисы Богатыревой. Она была выселена из-за долгов за электроснабжение, кроме того бывшая министр самовольно установила на арендованной территории дом для охраны. Богатырева быстро погасила задолженность и подала в суд, чтобы оспорить расторжение договора.

Сейчас бывшая чиновница может вернуться в поместье, однако дело ожидает апелляция. Кроме нее, за право жить в элитных домах судятся:

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экс-руководитель ГУР Василий Бурба;

трижды вице-премьер Владимир Семиноженко;

судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Игорь Следенко. Последний до сих пор не покинул резиденцию;

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

предприниматель Ольга Залиско, которая хочет получить вложенные в ремонт три миллиона;

пластический хирург Максим Иванчук;

народный депутат восьми созыв Ефим Звягильский;

экс-председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

После победы в суде первой инстанции Богатыревой у них появились надежды вернуться в имения, однако юрист Яна Мороз предупредила, что они могут быть напрасными, поскольку решение по политику может быть отменено в апелляционном порядке.

В Офисе президента вообще заявили, что говорить о том, что Богатырева выиграла суд в ГУД, "некорректно и неправильно", ведь судебное решение по сути иска не принято.

Отметим, дом отдыха "Конча-Заспа" и комплекс отдыха "Пуща-Водица" занимают около 400 гектаров территории под Киевом. Там расположено более 100 государственных построек и дач, в которых проживают около 200 бывших и действующих чиновников и почти 50 арендаторов.

Когда там поселился Зеленский, он поручил провести ревизию, поскольку напомнил, что в конце 2014 г. постановлением правительства отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание в государственных резиденциях.

В мае 2021 года был обнародован полный список чиновников, которым грозит выдворение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы. Среди них также были те, кто работал при президентстве Виктора Януковича.

Уже в июне на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в процессе выдворения находятся 20 первых арендаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что Раиса Богатырева живет в своем доме в Конча-Заспе бесплатно. Она арендовала там сарай, на месте которого впоследствии построила роскошное поместье.