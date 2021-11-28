Богатырева вернулась на госдачу, откуда ее выселили по инициативе Зеленского – СМИ

Бывшая министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась на государственную дачу в Конча-Заспе. Ранее ее, как и ряд других экс-чиновников, было решено оттуда выселить.

Богатырева не смирилась с тем, что с ней разорвали договор о пользовании домом, и пошла в суд. В результате судья Голосеевского райсуда Киева постановил обеспечить ей и ее семье свободный доступ к домовладению, сообщает "Главком".

Известно, что соглашение с Богатыревой решили разорвать по двум причинам: задолженность за энергоносители и самовольная установка дома охраны. Долг экс-министр устранила и после этого подала иск, чтобы разорвание с ней договора в одностороннем порядке признали незаконным.

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Кроме того, она просила, чтобы ответчику (дому отдыха "Конча-Заспа") запретили передавать в пользование дом, где она жила с семьей, кому-либо другому.

Свое право на это жилье Богатырева аргументировала тем, что с 2014 года ее дом достроен и принят в эксплуатацию, и, согласно договору, должен быть передан в ее пользование на 25 лет. К лету 2021 года, когда ее решили выселить, этот срок еще не прошел, поэтому суд решил, что беспрепятственное возвращение Богатыревой на госдачу "обеспечит эффективную судебную защиту прав и законных интересов заявителя, а также членов его семьи".

Добавим, по данным Bihus.Info, площадь дома экс-главы Минздрава Украины составляет 641 квадратный метр, его относят к жилью самого высокого класса комфортности.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, после чего из них начали выселять государственных деятелей.

Некоторые из постояльцев элитного поселка отказались признать законность инициативы Зеленского по выселению и подали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что Раиса Богатырева живет в своем доме в Конча-Заспе бесплатно. Она арендовала там сарай, на месте которого впоследствии построила роскошный особняк.