Обнародован полный список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Личные финансы
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Обнародован полный список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

В резиденциях Конча-Заспы и Пущи-Водицы проживают около 250 бывших и действующих чиновников. Среди них также есть те, кто работал во времена президентства Виктора Януковича.

Список обнародовало издание Liga.net. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал аудит и уставить перечень лиц, проживающих там (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Так, в Конча-Заспе по состоянию на 18 мая живут примерно 200 чиновников.

Среди известных:

  • первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко,

  • бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко,

  • бывший министр экономики и экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах,

  • бывший мэр Киева Александр Омельченко,

  • бывший министр аграрной политики Юрий Мельник,

  • бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин,

  • бывший министр юстиции Александр Лавринович,

  • бывший президент Украины Леонид Кучма,

  • бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Список чиновников в Конча-Заспе.

В Пуще-Водице, также по данным на 18 мая, проживает около 50 арендаторов.

Список чиновников в Пуще-Водице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 14 мая поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также анонсировал "большое переселение". По словам президента, они занимают почти 400 гектар и 100 государственных дач. Проверку должны завершить до 28 мая.

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