'Большая стройка' Киевской окружной дороги сохранит общий баланс зеленых насаждений – Укравтодор

При строительстве Киевской окружной дороги, которое запланировано в рамках президентской программы "Большая стройка", будет полностью соблюден экологический стандарт, и вместо срубленных на отдельных участках деревьев будут высажены новые.

Об этом в Facebook заявил Укравтодор. Там заверили, что строительство не уничтожит 40 гектаров леса.

"Недавно Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала сообщение с заявлением о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги уничтожит 40 гектаров леса. К такому выводу команда UNCG пришла, ознакомившись с визуализацией строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев – Ковель и М-06 Киев – Чоп. Действительно, этот участок проходит через два лесных массива – Киевского и Клавдиевского лесхозов. В данный момент участок как раз проектируется. Отметим, что независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев", – говорится в публикации Госагентства автомобильных дорог Украины.

Как заявили в Укравтодоре, вместо каждого срубленного будет высажено новое дерево. Таким образом, строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области.

В настоящее время два участка уже проектируются, для проектирования еще двух уже объявлены тендеры.

По планам "Большой стройки", Киевская окружная дорога (КОД) сформирует полукольцо вокруг Киева общей протяженностью 150 км. Начинаться КОД будет от дороги М-07 Киев – Ковель и через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а также обход города Бровары выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

"Киев – транзитный город, он не имеет альтернативных путей для объезда. Особенно это ощутимо для водителей грузовиков. Стоит вспомнить лишь февральские снегопады, когда из-за неспособности коммунальных служб Киева вовремя расчистить город, сотни грузовиков были заблокированы на въезде в столицу. Основная причина – отсутствие современной обходной дороги", – объясняют в Укравтодоре важность строительства КОД.

Планируется, что при условии стабильного финансирования строительство КОД будет завершено в течение 4-5 лет.

Напомним, как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года в Украине планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог и 245 мостов.