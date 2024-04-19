Блокаду границы с Польшей назвали наиболее негативным внешним событием для Украины: опрос

Из всех внешних событий, влияющих на нашу страну, украинцы наиболее негативно оценили проблемы в отношениях с Польшей (4,5 балла), которые проявились, в частности, в блокаде границы польскими фермерами и перевозчиками. Несколько менее негативным фактором (4,4) граждане Украины считают обострение внутриполитического противостояния в США, что задерживает оказание военно-финансовой поддержки.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса обнародованы на официальном сайте Центра Разумкова. Как оказалось, украинцам не нравится также недружественная политика руководства Венгрии (4,3 балла).

Негативное влияние поляризации мирового сообщества, в частности, углубление сотрудничества России с Китаем, Ираном и КНДР на противодействие "коллективному Западу", опрошенные оценили в среднем 4,0 балла, влияние разжигания Россией приднестровского конфликта с целью дестабилизации ситуации в Молдове - 3,9 балла, влияние обострения конфликта на Ближнем Востоке – 3,7 баллов, системный кризис в отношениях между США и Китаем – 3,7 баллов. Также украинцы оценивают возможность военного конфликта вокруг Тайваня.

Отвечая на вопрос о том, будет ли содействовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии заключение сделок безопасности с рядом стран мира, 81% респондентов ответили утвердительно ("да" или "скорее, да") (от 70% в Восточном регионе до 89% - в Западном регионе страны), только 9% дали отрицательный ответ ("нет" или "скорее, нет").

Опрос проводился методом face-to-face в период с 21 по 27 марта 2024 года. Было изучено мнение 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как писал OBOZ.UA, около четверти (26%) украинцев ожидают, что 2024 год будет более мирным. Приблизительно треть граждан ждут более беспокойного года.

Большинство граждан Украины (57%) уверены, что важнейшим фактором успеха в войне с Россией является поддержка Запада оружием, финансами и санкциями против страны-агрессора.

Ранее украинские социологи установили, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

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