Чего ожидают в Украине и мире от 2024 года: опрос показал тенденции

Около четверти (26%) украинцев ожидают, что 2024 год будет более мирным. Приблизительно треть граждан ждут более беспокойного года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в сотрудничестве с всемирно известным институтом исследований Gallup International. Отмечается, что большинство людей в мире прогнозируют экономические трудности, а не экономическое процветание в следующем году.

Лучшие ожидания будущего жители стран Глобального Юга и Дальнего Востока, например, Индонезия и Афганистан, показывают 68% положительных надежд на мир и войну. Украина по сравнению с другими странами также демонстрирует более положительные ожидания по отношению к 2024 году – половина граждан надеется, что 2024 год будет лучше предыдущего. В то же время жители стран Запада смотрят в будущее преимущественно с обеспокоенностью и пессимизмом.

Всего было опрошено 40 428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опросы проводила группа "Рейтинг".

Справка

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) – это ежегодная традиция, основанная в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В этом году проект производился в 41 стране мира.

Напомним, большинство украинцев (88%) верят в победу в войне против российских оккупантов. 45% полагают, что наша страна в итоге сохранит все свои территории в границах 1991 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Большинство граждан Украины (57%) уверены, что важнейшим фактором успеха в войне с Россией является поддержка Запада оружием, финансами и санкциями против страны-агрессора.

– Раньше украинские социологи установили, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

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