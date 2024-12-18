'Благодійний' или 'благочинний' фонд: как говорить неправильно

Есть ряд украинских слов, которые употребляют неправильно. Причина в том, что некоторые слова схожи по звучанию, но различаются по лексическому значению.

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Приходилось ли вам слышать о "благочинном" фонде или организации? Если приходилось – это довольно досадно, говорит языковед Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском"

"Благочинний" – так в православной церкви называется административная должность священника. При назначении на эту должность священник становится одним из помощников епископа в надзоре за порядком в определенном церковном округе в составе епархии.

"Благочинний" – это посредник между приходом и епархиальным управлением по ряду вопросов. В католической традиции аналогом благочинного является декан (архипресвитер), в лютеранских церквях – пробст.

Например:

Орест побачив, як на світанку до церкви йшов благочинний, несучи у руках якийсь мішок.

Михайла назначили благочинним у Волинському приході.

"Благодійність" – это предоставление материальной помощи, поддержки бедным, сиротам и т.д. Так что организация не может быть "благочинной. Она – "благодійна".

Например:

Добре вчинив той чоловік, що взяв на глум інквізитора за лицемірну благодійність ченців, які дають убогим те, що годилось би свиням згодувати або геть викинути (Джованні Боккаччо, Декамерон).

Благочинні організації надавали переселенцям їжу та житло.

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