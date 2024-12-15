Какой месяц раньше называли 'студнем': объяснение

Названия месяцев в украинском языке сформировались на основе погодных явлений или хозяйственной деятельности человека в определенное время года. Сходные слова есть и в других славянских языках. Украинские названия не связаны с языческими богами, как это было у древних у римлян или арабов.

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Знаете ли вы, например, какой месяц раньше называли студнем? Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила значение слова.

Первый месяц зимы и последний месяц года в древности назывался "студень". А вот современное название "грудень" распространилось по Украине до XIX века и означает замерзшие комки земли или окончание периода посева озимых.

Другие названия декабря:

просинець;

стужайло;

вітрозим;

лютовій;

студинець;

мостовик;

хмурень;

андріїв.

Разберем и названия двух других зимних месяцев. "Січень связывают со словом "січа" – это расчищенный от деревьев участок леса. В старину наши предки занимались подсечкой деревьев перед весенним выкорчевыванием – это повышало урожайность. По другой версии "січень" так называется, ведь в этот период "обличчя січуть морози та вітри".

"Лютий" означает "суворий", "жорстокий", "злий". Название является отражением характерных для конца зимы морозов и метелей.

Зимой хочется утеплиться. Элемент одежды, который выглядит как головной убор, прикрепленный к воротнику, часто в разговорной речи называют капюшоном. Откуда пошло это слово и какие есть украинские варианты – читайте в материале.

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