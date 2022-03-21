Белорусские партизаны перешли к сопротивлению: взрывают поезда и выводят из строя российскую технику. Карта

Белорусские партизаны перешли к сопротивлению – они создают преграды, чтобы не допустить белорусских военнослужащих в Украину воевать на стороне страны-агрессора России. Они взрывают российские поезда и портят технику.

Об этом 20 марта в Twitter сообщил Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Он напомнил, что Беларусь – земля партизан.

"Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину", – написал он.

Он опубликовал карту, на которой изображены результаты действий белорусских партизан.

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В то же время Вячорка сообщил, что в социальных сетях активизировалась так называемая фабрика троллей из России. В Facebook и Instagram боты пытаются между украинцами и белорусами посеять споры. Таким образом, напавшая на украинское государство страна-агрессор пытается втянуть Беларусь "в кровавую бойню против братской Украины", отметил советник Тихановской.

Политик подчеркнул: Украина победит, а Беларусь будет освобождена.

Напомним, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предупредил белорусских военных, которые решат присоединиться к России в войне против Украины, что им предстоит жесткое сопротивление. Все, кто ступит на украинскую землю в направлении Волынской и Ривненской областей, там и останутся, отметил глава МСВ.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, если хотя бы один белорусский военный пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу не нужно участие в этой войне.

Отметим, что источники OBOZREVATEL сообщили, что угроза наступления вражеских войск из Беларуси оценивается как высокая. По прогнозам, это может произойти на Волынском направлении. ВСУ готовы к сопротивлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не сможет поставлять в Украину свою технику через железную дорогу Беларуси, потому что железнодорожного сообщения между соседней страной и Украиной больше нет. В этом помогли белорусские железнодорожники, их уже поблагодарил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

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