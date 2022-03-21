Данилов обратился к белорусским солдатам: вас уничтожат, если вы перейдете украинскую границу

Если хотя бы один белорусский военный пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу не нужно участие в этой войне.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Настоящего времени". Его слова приводятся на Facebook-странице СНБО.

Он отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин заставляет Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусских войск.

По словам Данилова, рашизм, существующий в России уже 20 лет, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Он подчеркнул, что россияне публично говорят о планах захватить европейские страны, однако агрессору нужно дать ответ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ, по состоянию на 20 марта, фиксировали признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину, вопреки воле рядовых военных.

Также результаты свежего опроса показывают, что против войны с Украиной выступают 97% белорусов.

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