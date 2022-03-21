Волынь и Ривненщина уже ждут агрессора: Монастырский предупредил о последствиях вторжения для белорусских войск

Оккупанты, которые ступят на украинскую землю в направлении Волынской и Ривненской областей, там и останутся. Это касается и белорусских военных, которые решат присоединиться к России в войне против Украины.

Об этом предупредил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире единого телемарафона в воскресенье, 20 марта. По его словам, эти регионы готовы встречать захватчиков и дать им отпор. Там есть подразделения ВСУ, добровольцы, представители территориальной обороны и волонтеры.

Глава МВД отметил, что возможность того, что из Беларуси военные пойдут в Украину, наши разведчики оценивают как вероятную.

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"Я убежден, что то направление надежно закрыто, и что любой враг, который ступит на землю на направлении Волыни или Ривне, там и останется", – заявил Монастырский.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, если хотя бы один белорусский военный пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу не нужно участие в этой войне.

По словам чиновника, Владимир Путин вынуждает нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко оценивает вероятность прямого вступления Беларуси в войну против Украины в 60%. Раньше его оценка была на уровне 40%.

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