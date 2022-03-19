Армия Путина 'теряет жизни и ресурсы': бывший главарь 'ДНР' Гиркин признал провал военных планов Кремля

Бывший главарь боевиков "ДНР" и военный преступник Игорь Гиркин, он же Стрелков, с печалью признал, что Россия не способна воевать до победного конца и в самом Кремле от подобных планов отказались. За три недели российская армия не смогла толком подчинить себе ни одного крупного населенного пункта, а только продолжает расходовать боеприпасы и время.

Об этом он написал на собственном Telegram-канале. Бывший сотрудник ФСБ уверен, что Россия лишилась последнего превосходства – численности войск.

"Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ. Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации побед невозможно от слова "вообще".

ВСУ, несмотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают", – без удовольствия констатирует Гиркин.

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