Арестович у Латыниной попытался очеловечить российских убийц и поплатился: на него написали заявление в СБУ

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 августа выдал в эфире у российской журналистки Юлии Латыниной пространный тезис о недопустимости "расчеловечивания" оккупантов. На сей раз он заявил, что украинцы дали россиянам "отличную мотивацию воевать", поскольку ненавидят тех, кто пришел их убивать на их же земле.

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В этот раз размышления Арестовича, давно вызывавшие бурные скандалы в информационном пространстве, принесли вполне конкретные плоды: на него написали заявление в Службу безопасности Украины. Автор заявления Александр Новецкий обратился к Службе с предложением проверить, не содержатся ли в выступлении Арестовича признаки оправдывания, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В своем Twitter Новецкий опубликовал фрагмент скандального интервью Арестовича. В нем бывший советник ОПУ вновь взялся рассуждать о том, что украинцы не имели права "расчеловечивать" врагов.

В этот раз в качестве аргумента он привел тезис, что, мол, ненависть, которую испытывают к оккупантам украинцы, якобы мотивирует последних продолжать воевать.

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечить россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому военному, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют костяк армии, дали отличную мотивацию воевать", – заявил Арестович.

Он убежден, что сотни тысяч россиян из глубинок РФ, которые зачастую отправляются убивать жителей соседней страны от безысходности либо из желания заработать денег, чтобы погасить кредиты, вдруг благодаря украинцам получили осознание, зачем нужна бессмысленная и кровавая агрессивная война против Украины, наполнили ее "смыслом": якобы они не оккупируют, а защищают свои семьи.

"Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для ресантимента, дали ему повод для мести. Меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животными, моих родителей считают животными... Нас всех считают рабами, животными, маньяками, психами, придурками и так далее. И что с вами делать после этого, друзья мои?" – легко и непринужденно переложил вину с агрессора на жертву Арестович.

Очередное скандальное заявление, очень сильно похожее на попытку оправдать оккупантов, привело к тому, что свое слово в истории может сказать СБУ. По мнению Новецкого, в этих высказываниях вполне могут содержаться квалификационные признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. Оправдание, признание правомерной, […] вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, наказываются исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет", – написал Новецкий.

Развеять свои сомнения он попросил СБУ.

"Накатал заявление в СБУ, интересно, что будет", – прокомментировал он выложенные скриншоты поданного заявления.

В комментариях поступок Новецкого люди горячо поддержали.

Напомним, в мае Арестович в разгар войны в Украине был замечен на пляже в Тель-Авиве. А в феврале он засветился в Италии.

Каким образом человек, позиционирующий себя как военнослужащего и разведчика, во время действия режима военного положения неоднократно выезжал за пределы страны – неизвестно. На уровне предположений, высказывались версии, что помочь ему в этом могли трое несовершеннолетних детей, включая дочь от прошлого брака.

Отдохнув, Арестович вернулся и начал одно за одним выдавать скандальные заявления, вроде возмутившего защитников Украины спича о военных, "которые будут бросать гранаты под дверь соседям".