Серга пристыдил Арестовича за его позорный спич о военных, 'которые будут бросать гранаты под дверь соседям'. Видео

Известный певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля встал на защиту Родины с оружием в руках, прокомментировал недавний спич бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об украинских защитниках, которые вернутся с войны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Зацепило музыканта-воина не то, о чем говорил экс-советник, ведь тема ПТСР действительно очень важна, а то, как он об это говорил и какие формулировки использовал.

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Так, Арестович заявил, что сегодня военных считают героями, а после окончания войны их будут бояться из-за "гранаты, брошенной к соседям под дверь и стрельбы на парковке за место для авто". Серга считает, что подобные высказывания в период активной фазы войны, когда бойцы отдают жизни за каждый сантиметр нашей земли, это просто неуместные хитрость и манипуляция. Эмоциональное видео о бывшем советнике главы ОП артист обнародовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Увидел видео, в котором Алексей Арестович самоуверенно рассказывает о миллионе двести тысячах военных с ПТСР, которые вернутся домой и начнут бросать гранаты под дверь своим соседям. Что коллективный миф изменится с военный-герой, на военный-опасность. И это Алексей говорит во время того, как идет активная фаза войны. Когда как никогда нужна мотивация военным и гражданским, которые активно поддерживают военных", – начал Серга.

Арестович выдал порцию своих скандальных заявлений, опираясь на утверждение "я увлекаюсь психологией", якобы его знаний в этой сфере достаточно, чтобы разбрасываться такими громкими словами.

Серга посоветовал бывшему советнику "не увлекаться психологией, а изучать ее", подчеркнув, что полученные навыки могут помочь Арестовичу "думать, прежде чем сказать х**ню".

Также артист порекомендовал Арестовичу занять свой фронт, чтобы приближать Украину к победе. А наиболее подходящий для экс-советника фронт, по мнению звезды, – это молчание.

"Выдающийся психолог Карл Густав Юнг говорил, что наибольшим недостатком человечества является невежество. Невежество ведет ко всем бедам, катастрофам и страданиям. Общая победа состоит из личных побед каждого из нас. Все мы что-то можем. Но когда мы делаем больше чем мы можем, сверхусилия, то мы побеждаем. Твоя победа, господин Алексей, это замолчать. Потому что твой рот – главное гнездо невежества нашей страны. И твой фронт – молчание. Держи его с честью. Несмотря ни на что", – резюмировал певец-воин.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Коля Серга, Саша Чемеров и Ярмак из "Культурного десанта" презентовали песню "Пехота" о настоящих благородных воинах, на которых все держится. Гимн пехоты был написан по приказу, полученному Колей Сергой от командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадима "Борсука" Сухаревского.

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