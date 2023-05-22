Арестович в разгар войны в Украине был замечен на пляже в Тель-Авиве. Фото и видео

Скандальный военный аналитик, политолог и бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович "засветился" на одном из тель-авивских пляжей. Поскольку у Алексея трое несовершеннолетних детей (включая дочь от первого брака), вероятно, во время военного положения он покинул пределы Украины как многодетный отец.

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Как заметили авторы публикации на Telegram-канале, на отдыхе в Израиле Арестович находится вместе с женой и ребенком. К тому же именитый красавец, каковым эксперта считали в первые месяцы полномасштабной войны, заметно раздался и как-то визуально разъелся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вычеркиваю Арестовича из списка "крашей" этого сезона. Это ж надо было такое брюхо отъесть", – иронично заметили в подписи к фото.

Напомним, что в феврале этого года Арестовича уже замечали беззаботно разгуливающим по Италии. Несмотря на то, что представитель украинского истеблишмента посетил Рим якобы для деловой встречи, пользователи социальных сетей остро его раскритиковали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети разгорелся скандал, когда журналисты обнаружили известную депутатку ВР Юлию Тимошенко, отдыхающую с семьей в Дубае во время полномасштабной войны в Украине. Она пыталась не привлекать к себе внимание, но расследование показало, что на курорте Юлия Владимировна с мужем совсем не экономила.

Когда кадры с Тимошенко на пляже были опубликованы, украинцы традиционно высмеяли напускной патриотизм нардепа, которая много лет системно находится в оппозиции. В социальных сетях запустили волну народных мемов.

Однопартейцы Тимошенко по фракции "Батькивщина" пытались всячески оправдать своего лидера. В некоторых случаях парламентарии даже не упустили случая высмеять самих журналистов, опубликовавших разгромное расследование из Дубая.