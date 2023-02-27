Несмотря на военное положение и запрет на выезд: Арестович был замечен в Италии. Фото
Несмотря на недавнее введение закона о запрете выезда государственных лиц, Алексей Арестович отправился в Италию. Общество недовольно очередным резонансным поступком экс-советника Офиса президента Украины.
Об этом сообщило издание Аfisha.it. Как говорится в источнике, Арестович якобы отправился на деловую встречу.
В Риме бывший советник Офиса президента должен встретиться с украинскими бизнесменами и лоббистами украинских интересов в Италии.
"По приглашению Ukraine Lobby and Business Club он встретится с украинскими предпринимателями и лоббистами украинских интересов в Италии. Ожидается, что во время этого делового мероприятия речь пойдет о важности публичной дипломатии", — говорится в материале.
Украинцы в Сети интересуются, на каких основаниях во время всеобщей мобилизации и военного положения, когда даже депутатам запретили выезд из страны, бывший советник ОП смог попасть в Италию.
"А почему не на передовую, кишка тонка? Таким патриотам именно там и место и есть возможность показать свою любовь к Родине", – пишут комментаторы.
"В Бухмуте, а не в Итале должен быть", – подмечают другие пользователи.
Важно отметить, что Алексей Арестович заявлял, что в 2022 году ему было присвоено звание подполковника ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал решение ректората Киевско-Могилянской академии о запрете русского языка в своих стенах. Он посчитал такие меры посягательством на свободу и демократические ценности.
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