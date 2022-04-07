Арестович рассказал, чем может быть болен Путин: это объясняет, почему для переговоров он выбирает длинные столы

Президент России Владимир Путин, скорее всего, болен саркомой, или, по крайней мере, точно проходит химиотерапию. Это объясняет его выбор длинных столов во время переговоров – что уменьшает риск любого поражения его ослабленной иммунной системы.

Об этом в интервью Сергею Иванову на канале ISLND TV рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Заметим, что подобные предположения обсуждались уже неоднократно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Несмотря на то, что саркома обычно прогрессирует очень быстро, Арестович отметил, что "по-разному бывает, как мне говорили медики".

"Кроме того, все-таки если сосредоточить все усилия медицины на одном человеке... Он на химии точно, поэтому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", – подытожил он.

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Отметим, что саркома – это злокачественная опухоль, образующаяся из разных типов соединительной ткани (нервная, мышечная, костная, жировая и др.). Чаще они характеризуются быстрым ростом, частыми рецидивами и отдаленным метастазированием. В отличие от рака, они не привязаны к какому-либо конкретному органу, а могут возникать где угодно в организме.

Существует более 50 типов сарком, которые могут быть сгруппированы в два основных типа: саркома мягких тканей и саркома кости. Выживаемость при саркомах зависит от размера первичной опухоли и степени ее злокачественности. Пятилетняя выживаемость при различных видах сарком колеблется от 50% до 80-90%.

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