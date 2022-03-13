'Деменция, рак, Альцгеймера': Daily Mail со ссылкой на разведку написала о 'стероидной ярости' Путина

Поведение президента РФ Владимира Путина дает основания полагать, что политик страдает расстройством мозга. Его могли вызвать деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.

Об этом сообщает газета Daily Mail. Источники, близкие к Кремлю, а также высокопоставленные чиновники разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, говорят о физиологическом объяснении решения российского лидера вторгнуться в Украину.

В материале говорится, что Путин "страдает от стероидов от рака". Западные шпионы считают, что его непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения.

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У кремлевского лидера может быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция. В пользу этой теории говорит и внешний вид политика: отекшие лицо и шея могут быть побочными эффектами длительного приема стероидов.

"В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – цитирует Daily Mail источник в спецслужбах.

Напомним, ранее профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол заявил, что глава страны-агрессора не хочет останавливать начатую против Украины войну, несмотря на косвенное согласие на очную встречу с украинским лидером. Путину все равно, сколько еще жертв с любой стороны принесут боевые действия.

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