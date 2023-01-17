Арестович извинился за скандальное заявление о причинах трагедии в Днепре. Видео

Советник Офиса президента Алексей Арестович извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление о том, что упавшую на многоэтажку в Днепре ракету якобы сбили украинские силы ПВО. Однако он заявил, что не перед всеми чувствует себя виновным и что против него была организована кампания травли.

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Об этом он сказал в эфире программы "Фейгин Live" в понедельник, 16 января. Арестович все же признал, что совершил серьезную ошибку.

"Это серьезная ошибка и с этим ничего не сделаешь, она такая, как есть", – сказал он, добавив, что ее нужно разобрать и не допускать в дальнейшем.

В то же время он сказал, что волна критики в его сторону, которая поднялась после этого заявления, якобы превышает его вину. По словам советника ОП, его заявление не вызвало никаких юридических последствий.

Арестович заявил, что против него организовали целую кампанию, и столь сильная реакция на его слова является следствием работы "бот-сетей".

"Это организованная кампания, которую невольно подхватила волна людей, травмированных этим преступлением", сказал – .

Советник ОПУ все же попросил прощения у родственников и близких погибших в трагедии, жителей Днепра, а также у тех украинцев, которых его слова затронули лично.

"Я сегодня хочу реально извиниться перед следующими людьми. Во-первых, принести извинения родственникам и близким погибших и пострадавших. Во-вторых, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для них это личная трагедия. И тем, кто слышал один взрыв и знают, что ракета была одна, и ием многим, кто очень лично воспринял мои слова, а также всем украинцам, которых мои слова тоже задели и люди почувствовали себя затронутыми мной лично. Я даже сейчас не хочу разбираться в причинно-следственных связях: виноват - не виноват, оговорился - не оговорился... Я хочу перед и без того травмированными людьми извиниться", – сказал Арестович.

Но он не удержался от обвинения в адрес "крутивших политтехнологию".

"А вот тем, кто крутил политтехнологию, да еще и с российской стороной и продолжает крутить ее - тем никаких извинений", – заявил советник ОПУ.

Арестович во всем обвинил оппозицию, которая "совместно с российской стороной" провела операцию против него лично.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальное заявление Арестовича, практически дословно повторившее нарративы врага, вызвало шквал критики в его адрес.

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