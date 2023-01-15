''Едва поворачивал языком'': Арестович неловко оправдался за фейк о сбитой ракете и получил ответ от украинцев

После скандала вокруг ставшего подарком для российских пропагандистов заявления о попадании российской ракеты в многоэтажку в Днепре якобы по вине украинской ПВО, внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович попытался оправдаться. Но сделал это очень нелепо, заявив, что "просто устал", а вывод о работе ПВО сделал "со слов друга".

Видео дня

Об этом Арестович написал в своих соцсетях, позже вообще удалив пост с "извинениями". И на это "объяснение" бурно отреагировали украинские воины, уже 11 месяцев без выходных и праздников защищающие Украину с оружием в руках.

После скандала, вспыхнувшего в связи с заявлением Арестовича о "вине" украинских сил ПВО в разрушении многоэтажки в Днепре 14 января, он попытался оправдаться. Сделанный накануне подарок российской пропаганде Арестович объяснил "усталостью".

"Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день и все со "…сверхсрочной и сверхважной" информацией. По семьдесят сообщений в десять минут. С такой же. Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там", – написал Арестович.

Он также заявил, что единолично тащит на себе "миллион разных процессов, от информационных до практических", а перед эфиром с российским правозащитником Марком Фейгиным, где прозвучало пресловутое заявление, и вовсе "был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком".

"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. Месседж должен был бы звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия - прямое попадание в дом. А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию. Соответственно, приношу свои извинения аудитории", – написал Арестович.

Впрочем, извинился он также в свойственной ему манере. Судя по дальнейшему тексту, аудитория должна была быть "взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли" - и предположить, что же уставший Арестович забыл либо не смог сказать.

Реакцию общества на свое заявление он назвал "истерикой от определенных сочетаний слов" и упрекнул людей, которых возмутило его заявление, в нарушении его права "говорить свободно, не подбирая слов".

"Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов", - написал Арестович, а впоследствии удалил пост и написал, что "отозвал извинения".

По новой версии, в том, что заявление о Днепре и украинских Силах ПВО вторые сутки таскают все российские СМИ и паблики как доказательство невиновности России, том что ПС ВСУ вынуждены были из-за его заявления фактически оправдываться - виноват не он, Арестович, а "украинские" гниды", то есть люди, которых возмутило его подыгрывание врагу.

Впрочем, в комментариях в Twitter украинские воины активно отреагировали на первое заявление целого советника Офиса президента Украины об усталости.

"Так иди потеряйся где-то, черт!", "Ждем полковника на ВОПе, который он будет держать от бригады Вагнера, может тогда закроет п*здак умничать. Я не понимаю, какого х*я у этого идиота вообще есть аудитория? Серьезно? "Тренер личностного роста"?, "Леша, прекращай строить из себя гиперважного персонажа, на самом деле ты никто, просто маргинал, который уже давно лишь вредит Украине. Завтра тебя выбросят, а послезавтра забудут", "Куда ты в командировки ездишь, в психбольницы?", "Ничтожество, даже не хватает духа извиниться", - пишут Арестовичу комментаторы, большинство из которых защищают Украину.

Ему также показали фото ноги защитника с обмороженными пальцами, отметив, что этот воин, судя по всему, не так устал, поэтому и не бросил позиции.

Также военные советуют Арестовичу "отдохнуть" в Бахмуте или Соледаре, либо в любой другой из точек, где просто сейчас украинские воины продолжают сдерживать врага.

Напомним, накануне, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. По состоянию на утро 15 января число погибших перевалило за 2 десятка, убит, в частности, один ребенок. Количество пострадавших и пропавших без вести исчисляется десятками, спасательно-розыскные работы продолжаются уже почти сутки.

Российские пропагандисты взялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии вроде бы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за шокирующее преступление. Этот же тезис, практически дословно, повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Реакции от ОПУ на заявления своего советника до сих пор нет.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев" и которая имеет боевую часть весом в 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. По утверждению ВС ВСУ, в настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из свыше 200 таких ракет, запущенных по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а сообщения о якобы сбитии Х-22, появлявшиеся ранее, были ошибочными.