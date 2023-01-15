Спикер ИПСО врага? В сети шквал критики из-за пророссийского заявления Арестовича

Накануне Россия совершила ужасный теракт - ударила ракетой по многоэтажке в Днепре, которая привела к десяткам жертв и раненым. В России сразу же начали обвинять в своем преступлении Украину, заявив, что ужасающие разрушения якобы нанесли силы ПВО, пытавшиеся сбить вражескую ракету.

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Неожиданно эту версию синхронно с российской пропагандой подхватил и начал тиражировать и украинский блогер и военный обозреватель Алексей Арестович, именующий себя советником Офиса президента Украины. Полное соответствие заявлений Арестовича нарративам врага и их озвучивание в то время, пока сотни людей в Днепре продолжают разбирать завалы разрушенного дома в поисках жертв и выживших, вызвало гнев у украинцев.

Накануне, когда спасательно-розыскные работы на месте разрушенного Россией дома в Днепре были в разгаре, Арестович в эфире на канале российского правозащитника Марка Фейгина заявил, что в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО.

Это утверждение удивительно срезонировало с российскими заявлениями об этом очередном преступлении РФ против Украины. И россияне, и российские Telegram-каналы, которые прежде бурно радовались новым смертям, увечьям и разрушениям в Украине - мгновенно подхватили тезис Арестовича для оправдания собственного терроризма: мол, вот целый советник ОПУ подтвердил, что Россия "ни в чем не виновата", а Украина сама убивает своих граждан.

Сознательное или бессознательное подыгрывание Арестовича пропаганде врага вызвало ярость у украинцев, в частности, и у украинских блогеров, политиков и воинов.

Так, не сдерживал ни эмоций, ни слов мэр Днепра Борис Филатов, которого заявление Арестовича застало фактически на месте страшного теракта.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто делает ставку... Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка должны отреагировать", - написал Филатов.

Позже он снова упомянул Арестовича - уже с более холодной головой.

Филатов отметил: заявление "советника ОПУ" о ракете ПВО не имеет ничего общего с действительностью.

"Про Арестовича. Закрывая тему. Целый командующий Воздушными Силами, был вынужден опровергать его выступление. Заявляю честно, как перед Господом Богом, ракетный удар был прямой. Никакого ПВО", – подчеркнул Филатов.

В то же время, он отметил, что Арестович "заигрался давно", но он кому-то выгоден.

"Алексей - высокообразованный, талантливый, информированный и харизматичный человек. И именно поэтому он - зло. Обаятельный Воланд. Из таких как он, получаются либо гениальные мошенники, либо шикарные коммивояжёры либо проповедники. Я говорил о том, что он заигрался, неоднократно. Как публично, так и непублично. В том числе, на Банковой. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на собственное мнение. Но он озвучивает свои истории, как ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО. А кое-кто соцерзает его "детские шалости" с улыбкой. Потому, что всегда удобно держать при себе понятных негодяев, чем приличных, профессиональных, но…неудобных", - написал Филатов.

Защитник Украины, председатель ОО Ассоциация общественной защиты предпринимателей Михаил Скляр назвал Арестовича "тупоголовым мерзавцем" и акцентировал внимание на том, насколько блестяще он сработал в интересах врага.

"Офис президента помойным ртом своего советника отработал блестяще. Интересно, выбросят это существо из информпространства или он и дальше будет мыть мозги нашим непутевым согражданам на радость кцпам?" – риторически поинтересовался Скляр, приложив скриншоты с цитированием Арестовича вражескими ресурсами.

По мнению народного депутата Украины 8 созыва, идиотизм заявления Арестовича мог бы оставаться его личной проблемой, если бы не одно "но", что превращает его в проблему для государственной власти и Украины в целом.

"Если человек идиот, это проблема человека. Если идиот является советником Офиса президента и делает заявления, которые наносят ущерб Украине и подрывают доверие к нам у наших партнеров, то это уже проблема не только этого человека, но и государства. Серьезная проблема", – подчеркнул Береза.

Журналист-расследователь Денис Бигус убежден, что подобные подыгрывания врагу в условиях войны должны стать основанием для лишения гражданства.

"Арестович конченная мразота. Сделать петицию за лишение его гражданства, или что.. Лишение гражданства по причине "какой ты, нах*й, украинец", - написал он.

Блогер и общественный деятель Сергей Стерненко также обратил внимание на то, как хорошо заявление Арестовича легло в канву российской пропаганды - и напомнил о "боевых победах" "советника ОПУ" по его же версии.

"Это был его 34-й боевой выход на фронте информационной борьбы. На этот раз Алексей помог российской пропаганде", – констатировал Стерненко.

"Это яростный пизд*ц... После того, как спикер воздушных сил озвучил, что ракета, попавшая в дом в Днепре - это Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22М3, АРЕСТОВИЧ заявил, что эту ракету сбило наше ПВО, поэтому она уничтожила дом!!! Абсолютно повторив российский нарратив!" – возмутился политик и общественный деятель Александр Аронец.

По его мнению, истолковывать заявление Арестовича можно только одним способом: как умышленную работу против государства в интересах врага.

"Он просто сработал как спикер российского ИПСО... Если меня читают представители власти - сделайте что-то с ним. Потому что это внутренний враг", - подчеркнул Аренец.

Не сдерживал эмоций и защитник Украины Сергей Филимонов.

"Арестович в подавляющем большинстве случаев просто п*здун. Сегодня он еще и конченый долбо*об. Полуп*дар", – отрезал он.

Защитник Мариуполя, начальник штаба, первый заместитель командира полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич, прошедший через плен, уверен: Арестович уверовал в собственную безнаказанность.

"Как называть ситуацию, когда советник ОП помогает в информационной войне врагу? Тотальная безнаказанность", - отметил воин с позывным "Тавр".

Экс-министр социальной политики Павел Розенко удивился возмущению украинцев заявлением Арестовича.

"Арестович - м*дак и антиукраинское фсбешное чудовище? Вы это только сегодня поняли??? Серьезно???" – написал он.

Между тем пока в ОПУ думают, что им делать со своим "советником" после его блестящего выхода на поле информационной битвы на стороне врага - украинцы ищут превентивных средств остановить дальнейшее генерирование Арестовичем новых "откровений".

Напомним, накануне, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. По состоянию на утро 15 января число погибших перевалило за 2 десятка, убит, в частности, один ребенок. Количество пострадавших и пропавших без вести исчисляется десятками, спасательно-розыскные работы продолжаются уже почти сутки.

Российские пропагандисты взялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии вроде бы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за шокирующее преступление.

Так что заявление Арестовича, что слово в слово повторяет нарратив государства-агрессора, стало для оккупантов настоящим подарком. И если раньше в РФ открыто насмехались над ним - то сейчас Арестович в их сообщениях фигурирует исключительно как советник ОПУ, что, по мнению пропагандистов, должно подчеркнуть авторитетность его бессмысленного утверждения.

Между тем, после заявления Арестовича с опровержением его выводов вынуждены были выступить в Воздушных силах ВС Украины. Там заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев" и которая имеет боевую часть весом в 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. По утверждению ВС ВСУ, в настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из свыше 200 таких ракет, запущенных по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а сообщения о якобы сбитии Х-22, появлявшиеся ранее, были ошибочными.