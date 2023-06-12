Арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более 1 млн долларов передали ВСУ. Фото и видео

Государственное бюро расследований передало на нужды Вооруженных сил Украины 17 автомобилей общей стоимостью 1,1 млн долларов США. Все транспортные средства были арестованы у родственников Виктора Медведчука, обвиненного в государственной измене и переданного России в рамках обмена пленными, и его пособника, пророссийского политика, медиамагната Тараса Козака.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что украинская армия получила, в частности, 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщили правоохранители, все транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они были арестованы в апреле прошлого года.

Напомним: также украинские военные уже используют для своих операций вертолет Bell 427, ранее принадлежавший Виктору Медведчуку. Он находится в распоряжении бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также украинские разведчики пользуются еще одним вертолетом, ранее принадлежавшим предателю Медведчуку – американским Black Hawk ("Черный ястреб"). Ранее в ГУР сообщили, что военные овладели этим вертолетом и используют его во время боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в мае прошлого года суд арестовал счета предприятий, связанных с родственниками народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находились более 80 млн. грн. Также арест наложили на три земельных участка, 11 объектов недвижимости и 126 автомобилей;

– также в Украине были арестованы активы нескольких компаний, фиктивной бенефициаркой которых являлась 62-летняя львовянка Ольга Куць. По данным СМИ, на самом деле эти компании, а вместе с ними и активы, принадлежали экс-нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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