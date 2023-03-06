Суд арестовал недвижимость Медведчука и Козака, записанную на 62-летнюю пенсионерку – СМИ

В Украине арестовали активы несколько компаний, фиктивной бенефициаркой которых является 62-летней львовянка Ольга Куць. По данным СМИ, на самом деле эти компании, а вместе с ними и активы, принадлежат экс-нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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Решение об аресте вынес Лычаковский районный суд г. Львова, сообщает Bihus.Info. По данным журналистов общая стоимость арестованного имущества может достигать 5 млрд грн. В частности, в список арестованной недвижимости попали:

почти гектар земли на бульваре Дружбы Народов в центре Киева;

объект незавершенного строительства на ул. Дегтяревской в Киеве (ЖК "Поэтика").

Эти объекты формально принадлежат фирмам "Истбуд" и "Таун Ленд Компани". Доля Куць в них превышает 50%. По данным журналистов, компании связаны со строительным бизнесом нардепа Вадима Столара.

А долю в бизнесе Столара в 2020 году, вероятно, приобрели Медведчук и Козак. "Непосредственно Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей компаний стала Ольга Куць", – отмечают расследователи.

Сама Куць, как выяснилось, была сотрудницей в нескольких компаниях, связанных с семьей Козака. Более того, она признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а "просто подписала доверенность". Женщина также добавила, что избавилась бы от этих активов "хоть сегодня", так как никогда не получала от них прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 5,6 млрд грн.

Кроме того, ранее скандальных украинских политиков, ставших на сторону России, лишили гражданства Украины. В список, среди прочих, попали Виктор Медведчук и Тарас Козак.

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