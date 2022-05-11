Земля, 126 машин и постройки: суд арестовал имущество родни Медведчука и Козака

Суд арестовал счета предприятий, связанных с родственниками народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 80 млн грн. Также арест наложили на три земельных участка, 11 объектов недвижимости и 126 автомобилей.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). В целом сотрудники ГБР провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака.

"Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала шести предприятий составляет более 80 млн грн", – говорится в сообщении.

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Также суд арестовал три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений (в том числе помещение площадью почти 300 кв. м в центре Львова). Также арестованы 126 автомобилей, среди которых легковые авто, грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

Родственники Медведчука и Козака являются финурантами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

Речь идет о возможной незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области – в с. Родатичи Городоцкого района и с. Великополе Яворивского района. Добычу, по данным следствия, ведет компания ООО "Керамбуд".

Ранее суд уже арестовал счета предприятий, связанных с родственниками Медведчука и Козака на 40 млн грн. Тогда же у родственников депутатов прошли очередные обыски, были изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности.

"Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты", – сообщали в ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации.

В первые дни войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Среди арестованного имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко – 23 дома, 32 квартиры и 26 машин. Поиск активов продолжается.