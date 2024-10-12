'А о тех, кто в окопах, думать не надо?' Военные и публичные украинцы бурно отреагировали на хейт по поводу рейдов ТЦК

В ночь на субботу, с 11 на 12 октября, в городах Украины состоялись рейды патрульной полиции и представителей Территориальных центров комплектования и соцподдержки. Тот факт, что сотрудники ТЦК и полиция проводили проверки документов у мужчин, поднял волну хейта в сети, особенно тот момент, что в столице это произошло после концерта "Океана Эльзы", а не, скажем, "Квартала 95".

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Однако уважаемые украинские публичные лица, в том числе известные военные, считают, что такой хейт, мягко говоря, неуместен. В стране война, на нашу землю ворвался оккупант, поэтому сегодня в первую очередь нужно думать о тех, кто на фронте, а не остался в тылу.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах" , – прокомментировал ситуацию народный депутат, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он также добавил, что "приветствует такие проверки" и считает, что "они должны быть сквозными и постоянными".

Правозащитник, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем также приветствует такие проверки. Он признает, что проблема есть, но она совсем не там, где ее видят сегодняшние хейтеры.

"Крайне опасно, когда на границе стоит враг, а мобилизация происходит так, что попадает в СМИ только как освещение проблем гражданских с ТЦК и полицией. Очевидно, что есть сильное напряжение у гражданского населения, равно как и у военных. И отрицательный шум вокруг процесса мобилизации может создавать еще большее напряжение между двумя большими группами общества", – отметил он.

По мнению Найема, нарушение прав людей неуместно – но так же, как и нарушение исполнения обязанностей.

"Давайте посмотрим на нас самих, как на противостоящую России нацию. Или происходящее нас делает сильнее?" – риторически спрашивает он.

Волонтер, основатель благотворительного фонда "Потомки Сагайдачного", а теперь и воин ВСУ Александр Аронец считает, что реакция части общества на рейды ТЦК показывает, что "между тыловым обществом и армией нарастает пропасть".

"На мой взгляд, такие рейды должны проводиться системно. Если военнообязанный обновил данные, нет проблем с ТЦК, имеет бронь или другие законные основания для отсрочки, то даже нужно ходить на концерты, поддерживать украинскую культуру, в рестораны, поддерживать экономику, и даже в стрип-клубы, чтобы снимать психологическую нагрузку. В то же время, если военнообязанный уклоняется от своих обязанностей, не обновил данные, не приходит по повесткам – такие люди должны подвергаться остракизму со стороны общества, а не так, как это произошло вчера", – заметил он.

Аналогичного мнения придерживается военнослужащий, подполковник ВСУ, ведущий "Армия ТВ" Сергей Мисюра.

"А подумали ли вы, что задержанные мужчины – злостные уклонисты, которые получали не одну повестку и прячутся, без обновленных данных в ТЦК? А подумать о тех, кто не один день сидит в окопах без ротации, не хотите? Кричать позор и раздувать конфронтацию с полицейскими - это народная забава многих стран мира. Даже не во время войны, как у нас. Но мы должны сохранить страну, чтобы потом могли ходить на украинские концерты. Или дождемся оккупации, чтоб ходить только на Шамана и Газманова?" – спрашивает он.

"И это все те самые люди, которые в 2022 вопили: "солнышки, зайчики, спасите нас от россиян в Киеве", в 2024 орут: "позор полиции, армии". Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. У меня на войне отец, на войне погиб любимый, на войне продолжаю быть и я.Подберите свои сопли с моего директа и комментариев, и идите защищать свою страну, свой дом, свою семью, мать, жену, детей, собаку, защищать себя, бл*дь", –говорит украинская волонтер, офицер ВСУ, депутат Киевского горсовета и глава медицинской службы Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

"Что я думаю: армии нужны люди. Поверьте, я как никто это чувствую. А люди в большинстве в армию почему-то не идут. Но хотят жить в Украине, которую должна защитить армия. Объясните мне ситуацию, плиз", – просит Бахмутский Демон.

Telegram-канал "Бахмутский Демон" ведет украинский защитник, который находится в Донецкой области. Его имя и бригада неизвестны, однако блог достаточно популярен среди украинцев.

Известный журналист, военнослужащий ВСУ Александр Рудоманов предлагает взглянуть на техническую сторону вопроса.

"Есть люди, которые обновили данные и не живут по месту прописки. Есть люди, которые обновили данные, указав не те места жительства, чтобы формально выполнить требование. Есть разные люди. В том числе и те, кто ждет повестку, но что-то провтыкал. И чтобы не было большего количества постов и информационного шума, было бы хорошо, что государство сообщало, мол, "уважаемый, мы выполнили согласно законодательству оповещение, но вы отказались получить его", – предложил он.

Другой известный военный, "азовец" Максим Жорин подчеркнул, что "справедливая мобилизация именно так и выглядит". То есть в армию берут не только из сел и маленьких городов, но и из больших городов, "где люди спокойно ходят на концерты и в рестики".

"Не может быть так, что часть страны ех*шит третий год, а другая часть живет свою жизнь, да еще и возмущается проверками. Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема?" – спрашивает Жорин.

На нескольких видео с указанными проверками есть кадры, как уклоняющиеся сопротивляются во время задержания. Не стыдно ли таким здоровым типам так визжать, удивляется Жорин.

Как сообщал OBOZ.UA, не менее 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь 2024 года. То есть, уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил военного учета. С каждым месяцем дел становится больше, однако в большинстве случаев суд отменяет штрафы.

К примеру, Винницкий городской суд отменил постановление о штрафе в 17 тыс. грн для мужчины, который нарушил правила военного учета. Когда мужчина, согласно нормам нового закона, явился в ТЦК для обновления данных, его оштрафовали за то, что еще в 2007 году он не перешел из учета призывников к учету военнообязанных.

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