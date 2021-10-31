82 года назад Западная Украина "попросилась" в СССР: как это было
31 октября 1939 года делегаты Народного собрания Западной Украины на внеочередной сессии Верховного совета в Кремле попросили о включении западноукраинских земель в СССР. Само Народное Собрание было создано за несколько дней до этого, 22 октября.
Так, в оккупированном в результате пакта Молотова-Риббентропа регионе советская власть провела выборы, по сфальсифицированным результатам которых объявила победителями "нужных" ей кандидатов.
Новосозданное Народное собрание проголосовало за вхождение в состав СССР и воссоединение с Украинской ССР, конфискацию земель у помещиков и монастырей, а также национализацию банков и промышленности.
На украинских территориях, ранее аннексированных Польшей, большевики сразу же уравняли злотый и рубль, хотя до Второй мировой войны первый был в 3,3 раза дороже второго. Банкам запретили выдавать единоразово более 300 рублей из личных сбережений.
С приходом советской власти во Львове появились очереди и инфляция, которая была спровоцирована запретом частных закупок; массово закрывались магазины.
Снабжением населения теперь должен был заниматься Укоопсоюз, не имевший кадров для заготовок, а продукты на продажу у селян изымались. Конфискат продавали с черного рынка.
За 1,5 года в тюрьмах НКВД за "антисоветские настроения" были замучены тысячи жителей региона. А в июне 1941 года в Западную Украину пришел новый "освободитель" – вермахт со своим "НКВД" гестапо.
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