82 года назад Западная Украина "попросилась" в СССР: как это было

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Западная Украина - СССР

31 октября 1939 года делегаты Народного собрания Западной Украины на внеочередной сессии Верховного совета в Кремле попросили о включении западноукраинских земель в СССР. Само Народное Собрание было создано за несколько дней до этого, 22 октября.

Так, в оккупированном в результате пакта Молотова-Риббентропа регионе советская власть провела выборы, по сфальсифицированным результатам которых объявила победителями "нужных" ей кандидатов.

Советская кавалерия во Львове после капитуляции города. Парад на Гетманских Валах возле Гранд Отеля

Новосозданное Народное собрание проголосовало за вхождение в состав СССР и воссоединение с Украинской ССР, конфискацию земель у помещиков и монастырей, а также национализацию банков и промышленности.

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Советская пехота пересекает границу с Польшей, 17 сентября 1939 года

На украинских территориях, ранее аннексированных Польшей, большевики сразу же уравняли злотый и рубль, хотя до Второй мировой войны первый был в 3,3 раза дороже второго. Банкам запретили выдавать единоразово более 300 рублей из личных сбережений.

С приходом советской власти во Львове появились очереди и инфляция, которая была спровоцирована запретом частных закупок; массово закрывались магазины.

Советский агитплакат с призывом присоединиться к УССР, "свободной" и "цветущей" советской республике

Снабжением населения теперь должен был заниматься Укоопсоюз, не имевший кадров для заготовок, а продукты на продажу у селян изымались. Конфискат продавали с черного рынка.

За 1,5 года в тюрьмах НКВД за "антисоветские настроения" были замучены тысячи жителей региона. А в июне 1941 года в Западную Украину пришел новый "освободитель" – вермахт со своим "НКВД" гестапо.

Советский пропагандистский плакат с изображением красноармейца, освобождающего западноукраинского "крестьянина-трудягу" из-под ига "панской Польши"

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