7 самых сексуальных актеров СССР, покоривших наши сердца. Фото

Александр Абдулов, Михаил Боярский, Василий Лановой и другие звездные киноактеры были кумирами всех женщин Советского Союза. За их жизнью и карьерой следили миллионы зрителей.

Мужчины хотели быть на них похожими, а девушки при одном только взгляде на них на них поголовно сходили с ума. OBOZREVATEL рассказывает о семи самых сексуальных актерах советского кино.

Василий Лановой

Культовый советский актер Василий Лановой в детстве пережил Вторую мировую войну.

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Его воспитывала одна бабушка, но несмотря на это, он смог окончить школу с золотой медалью и побороть свое заикание. Уже в юные годы его привлекла сцена и театр.

Каждая роль Василия в кино была яркой и совершенной. Он сыграл в картинах "Алые паруса", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и "Дни Турбиных".

Александр Абдулов

Александр Абдулов впервые вышел на сцену театра еще в 15 лет. Кроме того, он был кандидатом в мастера спорта и увлекался музыкой.

Его дебют на экране произошел в 1974 году, когда студент сыграл роль пехотинца Козлова в фильме "Про Витю, про Машу и морскую пехоту". Всего культовый советский актер снялся более чем в 100 фильмах.

Олег Видов

Олег Видов закончил кинематографический факультет, и сразу после завершения обучения его стали приглашать на роли красавцев.

Он – один из немногих актеров, кому удалось попробовать себя в иностранных кинолентах. Видов снимался в европейских фильмах и сериалах, а в 1985 году уехал в США.

Николай Олялин

Николай Олялин дебютировал в роли летчика-истребителя в киноленте "Дни летные". Звезда советского кино играл многогранных героев. Он очаровывал поклонниц и в роли обычного водителя грузовика, и белогвардейского капитана в сериале "Берега в тумане".

Борис Хмельницкий

Борис Хмельницкий учился во Львове и работал в театре. Интересно, что Бориса взяли в пьесу из-за его густой бороды и даже угрожали уволить, если он ее сбреет.

После этого актер более 20 лет играл ведущие роли в спектаклях. Хмельницкому даже предлагали роль в Голливуде за миллион долларов, но жестокие директора Госкино не отпустили его покорять зарубежный шоу-бизнес.

Михаил Боярский

Михаил Боярский учился на музыканта, но всегда мечтал быть актером. Сначала он играл в массовке, потом в эпизодических ролях, а впоследствии стал секс-символом советских кинолент.

Известность ему принесли фильмы "Соломенная шляпка" и "Старший сын", а суперзвездой он стал после картины "Собака на сене" и "Три мушкетера".

Евгений Жариков

Евгения Жарикова большинство зрителей знает благодаря роли милиционера Кондратьева в сериале "Рожденная революцией". Кроме известной киноленты, он играл еще в 115 фильмах. В СССР Жариков получил десятки наград.

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