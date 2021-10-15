Студенческие будни в СССР: как молодежь веселилась в колхозах. Фото

Это в наши дни студенты путешествуют, ездят по обмену в любую точку мира и строят успешную карьеру сразу после окончания школы. А вот у молодежи времен Советского союза студенчество было не таким свободным и красочным.

В СССР все учащиеся, начиная с 7 класса и заканчивая выпускными курсами университета, вместо занятий проходили обязательную производственную практику в колхозах. Как развлекались в перерывах между парами советские студенты – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Учащиеся собирали яблоки в садах, копали свеклу, морковь и картофель начиная с середины лета и до конца сентября. Плоды разрешали есть, а за сделанную работу давали символическую плату.

После рабочего дня болела спина и руки, но никто не жаловался. Поскольку вечером начиналось веселье. Часто пели песни под гитару, знакомились между собою и танцевали.

Танцевальные вечера проводили в домах культуры и клубах, а летом под открытым небом в парке. Руководители и охранники контролировали молодежь, чтобы не употребляли алкоголя и сигарет. Однако многим удавалось выпить для настроения.

Диджеи на танцах крутили 4-5 быстрых треков, потом один "медляк", чтобы парни пригласили девушек на танец. Много семейных пар так и познакомились.

Нередко выступали молодежные ансамбли, которые пытались копировать западные популярные группы на советский манер.

Кроме этого, на дискотеку все старались надеть свою лучшую одежду. Самыми модными считались те, у кого был яркий и заметный издалека наряд.

Члены комсомола обеспечивали порядок в институте и его окрестностях. Комсомольцы работали на благо партии.

В 70-х годах во всем Союзе было таких 36 миллионов человек, которые трудились на стройках и совхозах, а также помогали пожилым людям по хозяйству. Члены организации считались цветом нации.

Когда выпускники школ из села и маленьких городков попадали в столичный вуз, им устраивали культпоходы по музеям и главным достопримечательностям города. В перерыве между учебой и домашними заданиями молодежь занималась спортом.

Но после каждой стипендии в общежитии просто реками лилось спиртное, несмотря на комендантский час и строгий контроль. Героями таких вечеров считали тех студентов, кто больше всех знал бранных анекдотов и непристойных песен.

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