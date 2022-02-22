Как еврей из Украины и его аспирант спасли мир от туберкулеза: 76 лет назад был открыт стрептомицин

Ровно 76 лет назад американский ученый-микробиолог из Украины Зельман Ваксман и его аспирант Альберт Шац представили миру стрептомицин – первый антибиотик, который оказался эффективным в лечении туберкулеза.

Их исследования легли в основу современной фармакологии и дали толчок к разработке новых препаратов для лечения бактериальных инфекций.

Подробнее о выдающихся ученых и их достижениях читайте в материале OBOZREVATEL.

Как известно, туберкулез – широко распространенное инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микробактерий. Болезнь поражает легкие, в некоторых случаях заражая другие органы.

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До XX века он считался практически неизлечимым. В наше время разработаны программы для диагностирования и лечения инфекции на ранней стадии. Но начало эффективной борьбы с этим заболеванием началось с открытия стрептомицина – антибиотика, который был разработан группой ученых под руководством микробиолога Зельмана Ваксмана.

Зельман Ваксман родился в 1888 году в небольшом городке Новая Прилука, Винницкой области. После получения диплома в престижной Пятой Одесской гимназии, он в 1911 году эмигрировал в США. Там он учится в сельскохозяйственном колледже, где занимался изучением микробиологии почвы. А уже в 1915 году Ваксман получил степень магистра естественных наук и американское гражданство.

В 1918 году он получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли, после чего стал профессором в Рутгерсе. На тот момент он уже считался одним из ведущих специалистов в области микробиологии почвы. Ученый уделял особенное внимание исследованиям в области биохимии.

Как известно, микробактерия туберкулеза погибает при взаимодействии с почвой. Поэтому в 1932 году Американская национальная ассоциация борьбы с туберкулезом обратилась к микробиологу с просьбой изучить процесс разрушения палочки туберкулеза при попадании в землю. Его попросили выяснить, что же именно оказывает настолько разрушительное воздействие на этот вид микробактерий.

Команда ученых под руководством Ваксмана перепробовала более 10 000 штаммов. И в 1940 году случился первый прорыв – микробиолог открыл актиномицин. Вещество было высокотоксичным и крайне эффективным в уничтожении бактерий, но вместе с тем погибали и подопытные животные. Исследования продолжались и через 2 года было сделано новое открытие – стрептомицин.

Антибиотик уничтожал палочки туберкулеза, но дозировка должна была быть настолько выверенной, что даже небольшая передозировка могла быть смертельной.

Возлагая большие надежды на стрептомицин, ученый занялся его очисткой. После нескольких лет тестирования и доработок в 1946 году его стали широко использовать в лечении туберкулеза.

Принято считать, что открытие стрептомицина является единоличным достижением Ваксмана, но все было немного иначе. В 1943 к команде микробиолога присоединился Альберт Шац. Именно его кандидатские исследования привели к открытию антибиотика.

"Это случилось 19 октября 1943 года около двух часов дня. Тогда я понял, что был найден новый антибиотик", – писал Шац.

Благодаря доработке препарата микробактерии туберкулеза погибали, а подопытные животные, которыми были морские свинки, выживали и даже начинали идти на поправку. Исследования Шаца так же поспособствовали открытию еще одного антибиотика – альбомицина, который используют в лечении пневмонии и дизентерии.

В 1952 году Зельман Ваксман стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом же году был номинирован и его помощник Альберт Шац.

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