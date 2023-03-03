73-летний дедушка из Авдеевки уже два месяца живет в погребе из-за постоянных обстрелов: волонтеры пришли на помощь. Видео

В городе Авдеевка на Донетчине, расположенном совсем рядом с линией фронта, до сих пор остаются мирные жители. Среди них и 73-летний Федор Алексеевич – дедушка из-за постоянных обстрелов вынужден жить в погребе.

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В подвале, который находится возле многоквартирного дома, пожилой мужчина прячется с начала этого года. Ему на помощь пришли украинские волонтеры из "Волонтерского дома" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Они передали пенсионеру продукты и фрукты и помогли опустить их в погреб на веревке. Также ему дали самые необходимые лекарства и теплые вещи.

Несмотря на то, что за Федора Алексеевича переживают его дети и внуки, эвакуироваться в более безопасное место мужчина не желает.

"Что там делать? Я ведь не знаю, что там завтра будет. Может, завтра россияне туда пойдут, а я туда поеду", – говорит дедушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прифронтовой Авдеевке местные власти расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти 11-летнего мальчика из-под обстрелов. Его родные не захотели выезжать из города, несмотря на то, что там уже давно нет ни света, ни газа, ни воды.

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