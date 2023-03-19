'250 гастролеров': россияне планируют завезти на временно оккупированные территории новую партию врачей и педагогов – ЦНС

Россияне планируют привезти новую партию врачей и учителей на оккупированные территории Украины. В общей сложности на пока неподконтрольную территорию Киеве завезут 250 гастролеров.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. На временно оккупированной россиянами территории наблюдается значительный дефицит рабочей силы.

В этой связи Кремль вынужден завозить собственную рабочую силу.

В частности, в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей оккупанты планируют завезти новую партию врачей.

"Речь идет о 250 гастролерах, из которых 125 врачей и 125 медсестер", – уточнили в ЦНС.

Кроме того, россияне намерены завезти новую партию педагогов в Херсонскую область, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит.

Стоит отметить, что такая ситуация хорошо иллюстрирует уровень поддержки оккупантов со стороны местного населения, ведь в оккупированных регионах стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, однако все равно согласившегося на сотрудничество с врагом персонала не хватает.

Напомним, Россия урезает зарплаты перешедшим на ее сторону работникам Запорожской АЭС. Сокращение значительное – 45%. Причиной этому захватчики называют простой станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же кафиры лишили работников ЗАЭС, которые согласились сотрудничать с оккупантами отпусков, заработанных ими, когда станция находилась под контролем Украины. С новыми приказами отдохнуть им разрешат не раньше, чем через год после заключения контракта.

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