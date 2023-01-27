Оккупанты на ЗАЭС оставили собственных приспешников без отпусков – "Энергоатом"

Российские оккупанты Запорожской АЭС (ЗАЭС) лишили сотрудников станции отпусков. Речь идет о тех работниках, которые заключили трудовые контракты с самопровозглашенным "руководством" станции и согласились сотрудничать с оккупантами.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Компания в очередной раз призвала атомщиков не заключать трудовые договора с оккупантами, т.к. помимо прочего россияне нарушают собственные обещания.

В частности, когда российское "руководство" ЗАЭС пыталось "заманить" атомщиков к себе на работу, оно обещало сохранить отпуска в полном объеме, а также перенести весь страховой стаж.

"По факту же российские приспешники остались без отпусков. Согласно новым приказам отдохнуть им разрешат не раньше, чем "через год после заключения контракта", – отметили в "Энергоатоме" и опубликовали фотокопию жалобы одного из сотрудников, которая подтверждает эту информацию.

В "Энергоатоме" назвали такие трудовые контракты "филькиными грамотами". "Еще раз призываем не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее", – предупредили в компании.

Ранее в "Энергоатоме" также сообщали, что "Росатому", который захватил станцию, катастрофически не хватает сотрудников. Большинство украинских работников ЗАЭС отказались от сотрудничества с захватчиками.

При этом российские специалисты не могут полноценно обслуживать станцию, т.к. у них нет должной квалификации. А 1500 работников ЗАЭС, которые отказались от российских паспортов, лишили доступа к станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

Пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.

Кроме того, запустить ЗАЭС сразу после ее деоккупации невозможно. Не меньше двух месяцев понадобится специалистам только на разминирование и проверку оборудования.

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