Резко урезают зарплаты: оккупанты отказываются платить перешедшим на их сторону работникам ЗАЭС

Россия урезает зарплаты перешедшим на ее сторону работникам Запорожской АЭС. Сокращение значительное – 45%. Причиной этого захватчики называют простой станции.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили: россияне прямо заявили коллаборантам, что выплачивать им в таких условиях полные зарплаты нецелесообразно.

"Сотрудникам, подписавшим контракты с рашистами, самопровозглашенное "руководство" станции уменьшает зарплату почти вдвое – на 45%. Объясняют это тем, что Запорожская АЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, а потому и все деньги выплачивать не нужно", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, всем атомщикам-патриотам ЗАЭС "будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада/тарифной ставки с 1 января 2023 года". Начисление же и единовременная выплата этой премии планируется сразу после деоккупации Энергодара "и полного освобождения Запорожской АЭС от российских оккупантов".

Коллаборантов не пускают в отпуска

Ранее же оккупанты лишили согласившихся сотрудничать с оккупантами работников ЗАЭС отпусков, заработанных ими, когда станция находилась под контролем Украины. Согласно новым приказам отдохнуть им разрешат не раньше, чем через год после заключения контракта.

При этом в "Энергоатоме" напомнили, что когда российское "руководство" ЗАЭС пыталось заманить атомщиков на работу, то обещало сохранить отпуска в полном объеме, а также перенести весь страховой стаж. "Захватчики нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской станции, переманивая их на сторону России", – констатировали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

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