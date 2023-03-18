'24 февраля все проснулись от взрывов': врач рассказал Музею 'Голоса Мирных' о спасении раненых в Ирпене в первые дни войны

Андрею Левковскому 39 лет. Он возглавляет "Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи". Как медики лечили и спасали людей во время боевых действий в городе? Историю об этом он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля все проснулись от взрывов. За считанные часы мы, медики, составили план действий. Каждый отдавал себе отчет, что дальше будет только сложнее. Поскольку большинство наших работников – молодые женщины, имеющие маленьких детей, я подписал приказ, чтобы они могли уехать и спасти свои семьи", – вспомнил Андрей.

В поликлинике не только консультировали пациентов с острыми и хроническими болезнями, но и помогали раненым. Самых тяжелых – перевозили в соседний госпиталь. Позже – даже принимали роды. Медики поселились в подвале.

"Мы верили, что нас не будут обстреливать. Мы верили, что белый халат – наша защита. На здании поликлиники мы со всех сторон нарисовали огромные красные кресты, чтобы сразу было ясно: здесь находятся безоружные, беззащитные люди. Но мы ошибались", – сказал он.

После очередного обстрела, 6 марта, здание осталось без окон, света и тепла. Пришлось эвакуировать пациентов. В этот же день российская армия оккупировала Ирпень. Бои шли на всех улицах. Первым "двухсотым" ирпенских медиков стала трехлетняя девочка. Машина, в которой ехала ее семья, попала под обстрел.

"Ребенка привезли в стадии клинической смерти. Мы ничего не могли сделать. Плакали все. Даже опытный анестезиолог..." – рассказал Андрей.

В поликлинике морга не было. Но чем дальше, тем чаще появлялись "двухсотые". Медикам пришлось хоронить людей в братских могилах. Их вырыли на территории учреждения.

"Есть много историй, о которых начинаешь думать потом. Но я точно знаю, что есть правда и есть Бог. И каким бы ни был сильным враг – жизнь все расставит по местам. За зло придется отвечать", – подчеркнул Андрей. Прочитайте и слушайте его историю по ссылке.

История Андрея вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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