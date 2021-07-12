На Закарпатье спасатели ликвидируют последствия масштабного потопа. Фото

На Закарпатье в Раховском районе спасатели ликвидируют последствия непогоды. В результате ливней затопило населенные пункты.

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области уже расчистили русло реки Стебная на площади около 600 кв метров, сообщила пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, спасатели откачали воду из 13 подвальных помещений и колодцев, убрали 12 деревьев. Также расчистили дворы и подвальные помещения от мусора и ила. В общем было вывезено около 30 тонн мусора.

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Отмечается, что всего было подтоплено 157 домохозяйств, в том числе 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автомобилей, разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Для ликвидации последствий масштабного потопа было привлечено 32 человека личного состава и три единицы техники. Работы продолжатся до конца дня, 12 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Раховский район на Закарпатье накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.