На Закарпатье спасатели ликвидируют последствия масштабного потопа. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Закарпатье ушло под воду после ливня

На Закарпатье в Раховском районе спасатели ликвидируют последствия непогоды. В результате ливней затопило населенные пункты.

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области уже расчистили русло реки Стебная на площади около 600 кв метров, сообщила пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, спасатели откачали воду из 13 подвальных помещений и колодцев, убрали 12 деревьев. Также расчистили дворы и подвальные помещения от мусора и ила. В общем было вывезено около 30 тонн мусора.

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Спасатели ликвидируют последствия потопа.
Закарпатье затопило.
В Раховском районе ликвидируют последствия потопа.

Отмечается, что всего было подтоплено 157 домохозяйств, в том числе 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автомобилей, разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Для ликвидации последствий масштабного потопа было привлечено 32 человека личного состава и три единицы техники. Работы продолжатся до конца дня, 12 июля.

Пострадали жилые дома.
Улицы затопило.
Спасатели будут работать весь день.
Река вышла из берегов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Раховский район на Закарпатье накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.

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