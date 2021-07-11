Закарпатье ушло под воду после ливня: паводок подтопил дворы и трассу. Фото

Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые приведи к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.

Стихия перекрыла движение для авто на трассе Н-09. О последствиях непогоды в регионе сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, в воде на Раховщине оказались 35 дворов и 11 подвалов жилых домов. Непогода повредила 335 метров дорожного покрытия.

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Например, в поселке Ясиня интенсивные осадки привели к подъему уровня воды в верховьях реки Черная Тиса, сообщил "Карпатский объектив". Это перекрыло движение для легкового автотранспорта на 191 километре трассы Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

В службе автомобильных дорог на Закарпатье посоветовали водителям учитывать эту ситуацию при планировании путешествий.

Другие ливней и наводнения:

в поселке Ясиня подтопило 30 дворов, 10 подвалов домов, повредилась дорога улице Стебни (протяженностью 300 м) и был ограничен проезд до 400 дворов;

в селе Лазещина подтопило 5 дворов и 1 подвал дома;

в селе Богдан было поврежден дорогу местного значения (протяженностью 35 метров, проезд удалось обеспечить на одной полосе движения).

К ликвидации последствий непогоды в Раховском районе привлекли 14 человек и четыре единицы. Чтобы оценить масштабы подтопления в населенных пунктах, там проводили комиссионные обследования домохозяйств.

Отмечалось, что вода в регионе сходила самотеком, к вечеру субботы ее уровень снизился. В ГУ ГСЧС в Закарпатской области отчитались, что по состоянию на 23:00 подтоплений на территории Раховского района не было, пострадавших и погибших в результате стихии тоже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. В частности, вся вершина горы взялась белым покровом, там срывался ледяной ветер.