Ткаченко: цитировать каналы Медведчука – цитировать фейки, они постоянно говорят на белое – черное
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, заблокированные санкциями СНБО и президента Владимира Зеленского, были "машинами пропаганды и информационного терроризма".
Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН в четверг, 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как считает министр, существование телеканалов народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука повредило стандартам медиа в Украине, а "цитировать эти каналы – это цитировать фейки".
Ткаченко сказал, что в решении ввести санкции против этих медиа "есть государственная позиция".
"И она была озвучена в указе президента через решение СНБО. И касается она фактически машины не только пропаганды, но и информационного терроризма. И решение правильное, справедливое, своевременное. В принципе, его давно следовало принять. Но, очевидно, появились юридические основания, в том числе финансирование через государство-агрессора", – отметил министр.
По его словам, "если разрешено постоянно говорить на белое – черное, это означает, что и у других журналистов может появляться соблазн".
"Одно дело, когда речь идет о медиа, которые пытаются придерживаться стандартов журналистики, другое дело – когда речь идет об агентах Кремля. Государство имеет все права защищать нашу свободу и независимость. В том числе, и свободу слова". – подытожил Ткаченко.
Фрагмент программы:
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Представители медиа, которые попали под санкции, назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.
Выяснилось, что эти каналы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций. Решение также поддержали в США.
Глава МВД Арен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".