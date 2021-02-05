Ткаченко: цитировать каналы Медведчука – цитировать фейки, они постоянно говорят на белое – черное

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, заблокированные санкциями СНБО и президента Владимира Зеленского, были "машинами пропаганды и информационного терроризма".

Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН в четверг, 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как считает министр, существование телеканалов народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука повредило стандартам медиа в Украине, а "цитировать эти каналы – это цитировать фейки".

Ткаченко сказал, что в решении ввести санкции против этих медиа "есть государственная позиция".

"И она была озвучена в указе президента через решение СНБО. И касается она фактически машины не только пропаганды, но и информационного терроризма. И решение правильное, справедливое, своевременное. В принципе, его давно следовало принять. Но, очевидно, появились юридические основания, в том числе финансирование через государство-агрессора", – отметил министр.

По его словам, "если разрешено постоянно говорить на белое – черное, это означает, что и у других журналистов может появляться соблазн".

"Одно дело, когда речь идет о медиа, которые пытаются придерживаться стандартов журналистики, другое дело – когда речь идет об агентах Кремля. Государство имеет все права защищать нашу свободу и независимость. В том числе, и свободу слова". – подытожил Ткаченко.

Фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.