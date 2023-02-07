102-летняя украинка, пережившая Голодомор, плетет маскировочные сетки для ВСУ: трое ее внуков воюют на фронте. Фото

102-летняя украинская пенсионерка из села Ходорков в Житомирской области Любовь Ярош плетет маскировочные сетки для украинской армии. Женщина, родившаяся в 1920 году и пережившая три голодомора, в частности 1932-1933 годов, не понаслышке знает о ненависти к государству-агрессору России, а потому, как может, приближает победу Украины.

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Об этом говорится в материале издания CNN. Отмечается, что трое внуков бабушки защищают страну на фронте, и оттого еще болезненнее ее воспоминания о собственном детстве.

"Тогда нечего было есть. Мы ели листья липы... и крапиву. Мы перемалывали эти дикорастущие растения на муку, пекли из нее. Это то, что мы ели во время голода", – рассказала женщина о своей жизни во время Голодомора 1932-1933 годов, когда по приказу Иосифа Сталина к украинских селян забрали все зерно, которое они произвели, – чтобы обеспечить индустриализацию и подавить украинское национальное сопротивление.

В 13 лет Ярош видела, как ее старшие брат и сестра погибли во время страшного массового голода в Украине.

"Я была полностью опухшей. У меня опухли ноги, опухли руки. Я была так больна. Я думала, что умру", – рассказала она о своих страданиях.

"Маленькие дети умирали от голода. Их посадили в грузовик. Они выкопали большую яму и бросили их всех туда. Там были руки и ноги... и они поросту забросали их землей", – вспоминала пенсионерка.

Издание напомнило, что в тот период Кремль стремился лишить Украину независимых крестьянских хозяйств, а также ее языка, истории, культуры и свободы. Многие считают – то, что сейчас пытается сделать российский президент Владимир Путин, имеет поразительное сходство с давними событиями.

Спустя 90 лет 102-летняя украинка отказывается принять новую агрессию России. Ее ненависть к этой стране очевидна, когда она показывает жест перерезания горла.

"Нужно их (россиян. – Ред.) истребить, чтобы не осталось ни одного. Только тогда может быть какой-то мир", – считает Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в волонтерской акции по плетению маскировочных сеток для украинской армии. Она заявила, что эстонские мастера вызывают восхищение и гордость из-за своего теплого отношения к дружественному народу, вынужденному защищаться от военной агрессии;

– во Львове установили национальный рекорд – сплели самую большую маскировочную сетку в Украине, площадью 2,2 тыс. кв. м. Такую работу проделали за два дня более двух тысяч человек.

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