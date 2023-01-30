''Каждый может помочь Украине победить'': премьер Эстонии Каллас приняла участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ. Фото и видео

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в волонтерской акции по плетению маскировочных сетей для украинской армии. Она заявила, что эстонские рукодельницы вызывают восхищение и гордость своей теплотой по отношению к дружественному народу, вынужденному защищаться от военной агрессии.

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Политик прибыла с этой целью в город Сауэ, расположенный в северной части страны. Об этом она написала у себя в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Здесь уже много месяцев местные жительницы работают, не покладая рук, на защиту Украины от российских оккупантов. Они с радостью откликнулись на инициативу Каллас и научили ее создавать камуфляжные узоры.

"Прекрасные женщины любезно научили меня своему ремеслу. Ведь сегодня каждый может помочь Украине победить", – указала глава эстонского правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный Таллин планирует удовлетворить просьбу украинской стороны о поставках для армии кассетных боеприпасов. Эти снаряды ранее были закуплены у Германии, поэтому Эстония намерена просить у Берлина разрешение на их передачу армии Украины.

Еще раньше Каллас призвала союзников и партнеров усилить военную поддержку Украины. В частности, предоставив танки и системы противовоздушной обороны.

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